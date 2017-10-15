Воскресенье, 15 октября 2017

Турция отказывается возобновить паромное сообщение с аннексированным Крымом. Об этом заявил директор ООО “Крымское морское агентство” Станислав Гвоздилов, сообщает издание “Новости Крыма”.

“Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне”, – отметил Гвоздилов.

12 октября пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам циркулярное письмо о морском сообщении с Крымом. “Суда, прибывающие из региона аннексированного Россией Крыма и его портов, не пропускаются в Турцию, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется”, – говорилось в документе.

Санкции, введенные рядом демократических стран после аннексии Крыма Россией, не допускают прямых поставок товаров на полуостров. Турция, однако, к этим санкциям не присоединилась. В апреле 2014 года Украина закрыла пункты контроля и пропуска через границу в крымских портах. Тогда же турецкий МИД потребовал от национального Министерства транспорта и связи не принимать из Крыма транспорт, в документах которого не будет отметки “Украина”. Однако турецкая фирма Esen Elita Tur в июле того же года проигнорировала этот запрет, начав пассажирские перевозки между Стамбулом и Севастополем.

Морское сообщение Крыма с Турцией прерывалось во время обострения российско-турецких отношений, но было возобновлено в конце октября 2016 года, после нормализации ситуации. В Турцию из Севастополя стал ходить паром “Варяг”. Однако в марте порт в турецком городе Зонгулдак вновь прекратил принимать прибывшие из Крыма паромы и корабли

При этом Турция неоднократно заявляла, что не признает российскую аннексию полуострова.