Воскресенье, 15 октября 2017

Экс-глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, арестованный по делу о взяточничестве, заявил в Мосгорсуде на заседании по продлению меры пресечения, что сотрудники ФСБ угрожали ему большим тюремным сроком в случае отказа от дачи показаний. Судья Сергей Груздев продлил Максименко арест до 19 января.

“Сотрудникам ФСБ нужно только одно – чтобы я признал в вину в преступлениях, которые я не совершал. Мне неоднократно в ходе общения с сотрудниками ФСБ назывались конкретные сроки, которые будут назначены мне по приговору суда – это 20-22 года строгого режима с отбыванием наказания в самой ужасной колонии, что есть в России”, – цитирует его Интерфакс.

По словам Максименко, его преследование направлено на дискредитацию главы СКР Александра Бастрыкина. “В данной ситуации я решил отказаться дачи показаний по этому делу, потому что более года я пытался доказать свою невиновность. Я не буду наговаривать на честных сотрудников СКР то, что хотелось бы ФСБ, несмотря на то суровое наказание, которое предопределило для меня ФСБ”, – добавил экс-силовик.

Как передает РБК, на слушаниях адвокат Максименко Андрей Гривцов заявил, что бывшему руководителю УСБ СКР дважды вменили получение взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). В первом случае речь идет о взятке в 500 тысяч евро, во втором эпизоде фигурирует взятка в 500 тысяч долларов. Как утверждается, обе суммы Максименко получил за одни и те же действия, по обоим эпизодам проходят одинаковые фигуранты.

На том же процессе следователь заявил, что СКР объявил в международный розыск предпринимателя Дмитрия Смычковского, которого подозревают в даче взятки Максименко. По словам чиновника, дела о коррупции в СКР открыты против 6 фигурантов, все они объединены в одно производство.

Максименко вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и бывшим первым замначальника ГСУ СКР по Москве генерал-майором Денисом Никандровым был арестованы в июле прошлого года после обысков, проведенных ФСБ в центральном и столичном управлениях СКР. Всем троим арестованным вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Всего, по словам Гривцова, в деле против Максименко четыре эпизода. Два из них – получение взятки от Калашова. По версии следствия, Максименко взял деньги от вора в законе за развал дела против него о перестрелке на улице Родчельской в декабре 2015 года, а также общую опеку над группировкой Калашова и решение возникших у нее проблем. Как утверждает ФСБ, Калашов для установления контактов с сотрудниками СКР воспользовался связями директора подконтрольного ему ЧОПа Дмитрия Звонцова. Тот еще по прежней службе в МВД был знаком с Максименко. Последний, используя Ламонова в качестве посредника, организовал несколько встреч между Звонцовым и Никандровым.

Еще одним эпизодом стало получение Максименко подержанного Jeep Wrangler стоимостью 1,5 миллиона рублей от владельца крупного строительного бизнеса Дмитрия Смычковского. Это квалифицируется как получение взятки в особо крупном размере.

Кроме того, Максименко также вменяют получение от бизнесмена Бадри Шенгелии 1 миллиона рублей за возбуждение уголовного дела против петербургских полицейских, которые в 2014 году изъяли у него дорогостоящие часы Hublot и не вернули.

В июне “Коммерсант” писал, что следователи проверяют Максименко на получение взятки щенками элитной породы.