Воскресенье, 15 октября 2017

В Генеральной прокуратуре России не обнаружили нарушений закона при производстве и прокате фильма “Матильда”, а также признаков возбуждения ненависти в трейлере картины. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.

“Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения, не выявлено, – отмечают в Генпрокуратуре. – Оснований для вмешательства органов прокуратуры не усмотрено”.

Экспертный совет при Минкультуры России и специалисты Петербургского университета исследовали содержание фильма. “Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено”, – подчеркивается в документе.

“Проведенная МВД России с участием психологов и лингвистов проверка показала, что в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность”, – отметили в Генпрокуратуре.

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера “Матильда”, посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что “Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда”, а кроме того, картина оскорбляет “лиц, официально канонизированных”, в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку “Матильды”.

22 июля Поклонская направила в Минкульт, Генпрокуратуру и МВД запрос о принятии мер “по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма “Матильда”. Под документом подписались 37 членов нижней палаты. “В приложение к данному запросу направила 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, – написала депутат. – Приложение с трудом уместили в 13 коробках”. Поклонская также приложила к документу информацию Счетной палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 миллионов рублей.

В августе Учитель и его адвокат Константин Добрынин направили генпрокурору Юрию Чайке жалобу на ложные доносы на фильм “Матильда”. В документе отмечалось, что в надзорное ведомство были направлены “анонимные, фальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения и заранее “срежиссированные” обращения” противников картины. Режиссер и его адвокат просили проверить эти обращения на предмет признаков ложного доноса и, в случае если подозрения подтвердятся, “привлечь каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение”.