Воскресенье, 15 октября 2017

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на приговор бывшей студентке филфака МГУ Варваре Карауловой, получившей четыре с половиной года общего режима за попытку примкнуть к “Исламскому государству”. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

В июле ЕСПЧ коммуницировал первую жалобу Карауловой, в которой речь шла о нарушениях, допущенных в отношении политзаключенной на предварительном следствии.

22 декабря 2016 года коллегия Московского окружного военного суда под председательством Александра Абабкова признала Караулову виновной по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 205.5 УК (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Сама Караулова вину не признала. Она настаивала, что в Сирию отправилась к любимому мужчине, а не для вступления в ИГ.

27 мая 2015 года второкурсница Караулова, увлекшаяся идеями радикального ислама,ушла из дома. По версии следствия, студентка по интернет-мессенджеру “вступила в контакт с неустановленным лицом”, чтобы примкнуть к группировке БАДР – одной из структур ИГ под командованием некоего Абдула Хакина. Как утверждается, став членом БАДР студентка “могла осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии и Европы путем самоподрывов”. Обвинение подчеркивало, что Караулова знает иностранные языки и имеет боевую подготовку.

Договорившись с “неустановленным лицом”, говорилось в деле, студентка вылетела из Москвы в Стамбул. Там ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис рядом с сирийской границей. 4 июня 2015 года студентку задержали в этом городе, а неделю спустя доставили в Москву.

СКР провел доследственную проверку по фактам возможного участия Карауловой в деятельности экстремистского сообщества и ее вербовки. В конце июля 2015-го ведомство отказало в возбуждении дела против студентки. После этого она сменила имя и фамилию, получив документы на имя Александры Ивановой.

Однако 23 октября того же года ФСБ возбудила против Карауловой дело о терроризме. 27-го числа ее задержали, а на другой день арестовали. С этого момента она содержалась в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемом ФСБ.

В ноябре 2015 года, в первые недели следствия, интересы Карауловой представляли назначенные адвокаты. При этом часть допросов велась в их отсутствие. В феврале студентка отказалась от признательных показаний, данных на начальном этапе следствия. В ноябре на суде она подтвердила этот отказ.

21 декабря 2016 года в своем последнем слове у бывшая студентка попросила о снисхождении и назвала свои действия “большой ошибкой”. “Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину”, – подчеркнула подсудимая. Также Караулова принесла извинения ФСБ.

22 марта Верховный суд отказался изменить приговор Карауловой. Защита просила отменить приговор Московского окружного военного суда как незаконный и необоснованный. В апелляционной жалобе подчеркивалось, что Караулова за месяц до задержания добровольно прекратила общаться с возлюбленным, тем самым добровольно отказавшись от совершения преступления.

26 апреля стало известно, что девушку этапировали в ИК-1 общего режима в Вологодской области.

В тот же день было опубликовано открытое письмо Карауловой, которое она написала из СИЗО накануне этапирования. Караулова просила “не делать из нее террориста” и настаивала, что “не собиралась вступать ни в какую организацию”, а к возобновлению общения с молодым человеком из ИГ ее “подтолкнули сотрудники ФСБ”. Осужденная отмечала, что “все еще надеется на справедливость правосудия” и просила о “справедливости и милосердии”.