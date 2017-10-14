Суббота, 14 октября 2017

В Киргизии закончилось голосование на президентских выборах. Как сообщает АКИpress, по предварительным данным, лидирует кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков выиграл в первом туре с 55 процентами голосов избирателей. Его основной соперник Омурбек Бабанов получил 34 процента голосов.

На участки пришли почти 1,7 миллиона человек, то есть 56 процентов избирателей.

Жээнбеков был выдвинут от Социал-демократической партии Киргизии, имеющей большинство в Жогорку Кенеше (парламенте) страны. Бабанов – лидер партии “Республика-Ата Журт”. Также в выборах участвовали глава партии “Бүтүн Кыргызстан” Адахан Мадумаров, кандидат от партии “Акшумкар” Темир Сериев, самодвиженцы Арсланбек Малиев, Токтайым Уметалиева, Арстанбек Абдылаев, Азимбек Бекназаров, Эрнис Зарлыков, Улукбек Кочкоров, Таалатбек Масадыков.

Жээнбекова поддерживал действующий президент Алмазбек Атамбаев, сам он не стал выдвигаться на второй срок.

Как передает TengriNews, Жээнбеков и Бабанов проголосовали на своих избирательных участках в Бишкеке.

Бабанов обвинил сторонников Жээнбекова в подкупе избирателей в день голосования. “К сожалению, у нас нет честных и чистых выборов”, – заявил кандидат. МВД Киргизии сообщило о двух выявленных случаях подкупа голосующих и одном факте подвоза избирателей.

Между тем, как сообщает “Сводка”, сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали по обвинению в подготовке массовых беспорядков экс-депутата парламента страны Казыбека Шайымбетова. По версии силовиков, он собирался устроить волнения с захватом административных зданий в случае проигрыша Бабанова.

Накануне проходило досрочное голосование. Оно также сопровождалось нарушениями: Фергана.Ру сообщала о скупке голосов за Жээнбекова в Оше. В тот же день ЦИК страны случайно опубликовал некие результаты голосования еще до его начала. Согласно этой таблице, побеждал Жээнбеков, на втором месте был Сериев. Позже эти даннные исчезли с сайта избиркома, в комиссии их появление объяснили настройкой оборудования.

Выборы проходили на фоне обострения отношений Киргизии и Казахстана после заявлений Атамбаева, обвинившего соседнюю страну во вмешательстве в президентские выборы.

Нынешние президентские выборы – вторые после апрельской революции 2010 года.