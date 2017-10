Суббота, 14 октября 2017

Американская академия кинематографичеких искусств и наук, присуждающая ежегодную премию “Оскар”, исключила из своего состава продюсера Харви Вайнстина из-за обвинений в сексуальных домогательства, сообщает Би-Би-Си.

Такое решение более чем двумя третями голосов одобрил совет управляющих киноакадемии, состоящий из известных актеров, таких как Том Хэнкс и Вупи Голдберг. Вайнстин больше не сможет голосовать за номинантов или лауреатов “Оскара”.

Вайнстина исключили “не просто чтобы отмежеваться от человека, который не заслуживает уважения коллег, но также чтобы дать понять, что эра намеренного потакания и постыдного соучастия в сексуальных преступлениях и приставаниях на рабочем месте закончилась”, пояснили в организации.

Накануне власти Франции объявили о начале процедуры лишения Вайнстина ордена почетного легиона, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу президента страны.

11 октября членство Вайнстина приостановила Британская академия кино и телевизионных искусств.

В начале октября The New Yorker и The New York Times выпустили статьи о многочисленных жалобах женщин на приставания со стороны Вайнстина. В домогательствах его обвинили более 20 известных киноактрис, в том числе Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз МакГоуэн. Последняя утверждала, что Вайнстин изнасиловал ее в номере гостиницы. В 2015 году Вайстина обвиняла в домогательствах итальянская фотомодель Баттилана Гутьеррес. Полиция США и Британии ведет расследование этих жалоб. Известно, что Вайнстин уже заключил несколько досудебных соглашений с предполагаемыми жертвами домогательств.

Сам продюсер отвергает все обвинения и настаивает, что имел сексуальные контакты с женщинами только по взаимному согласию.

Фильмы, созданные при участии Вайнстина, получили более 300 номинаций и 81 премию “Оскар”, среди них “Английский пациент”, “Влюбленный Шекспир” и “Криминальное чтиво”. Вайнстин вместе с братом основал кинокомпанию Miramax Pictures, а позже они открыли компанию The Weinstein Company.