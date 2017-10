Суббота, 14 октября 2017

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски пригрозил “юридическими последствиями” экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. “Что касается господина Манафорта, то результаты его манипуляций с инвестициями Олега Дерипаски будут иметь очевидные юридические последствия”, – цитирует Интерфакс представителя олигарха.

Накануне стало известно о многомиллионном кредите, выданном Дерипаской компании Манафорта. Пресс-секретарь Дерипаски заверил, что тот “все деловые контакты с кем-либо и где-либо в мире осуществлял и осуществляет исключительно в интересах своего бизнеса”. По словам представителя Дерипаски, американский телеканал NBC News выпустил сюжет о Манафорте, чтобы “поддержать истерию и внести свой вклад в развитие теории заговора со стороны России, расследование которого заходит в тупик”.

Представитель бизнесмена заверил, что Дерипаска ранее предлагал дать показания в Конгрессе с целью “внести правду в эту дискуссию (о связях Манафорта с миллиардером. – Ред.)” и не просил, как утверждалось, об иммунитете.

В субботу NBC News сообщил со ссылкой на финансовые документы, составленные на Кипре и Каймановых островах, что компания Oguster Management Ltd., принадлежащая Дерипаске, дала кредит на 26 миллионов долларов фирме Yiakora Ventures Ltd, связанной с Манафортом. Документы, полученные каналом, также подтверждают, что компания Дерипаски выделила в кредит 7 миллионов долларов другой структуре Манафорта, LOAV Advisers Ltd, о чем уже было известно. Общий известный объем сделок Дерипаски с Манафортом достигает 60 миллионов долларов.

В марте Associated Press сообщила, что Манафорт работал на Дерипаску, продвигая интересы Кремля. Как утверждалось, в июне 2005 года политтехнолог предложил содействие в оказании влияния на политику, бизнес-связи и освещение событий в США, Европе и постсоветских странах. Контракт действовал по крайней мере с 2006 по 2009 годы. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов. Агентство отмечало, что этот факт “противоречит утверждениям администрации Трампа и самого Манафорта, что он никогда не работал в интересах России”.

Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску в нескольких странах, однако подчеркнул, что это сотрудничество не имело никакого отношения к политике.

Сам олигарх в ответ опубликовал в The Washington Post открытое письмо, в котором обвинил AP в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы “скрыто рекламировать или продвигать” российские интересы в США.

В мае The New York Times писала о предложении Дерипаски дать показания в Конгрессе о связях с Манафортом в обмен на иммунитет. Как утверждалось, конгрессмены отклонили предложение, поскольку сочли, что гарантии иммунитета помещают ведущемуся ФБР уголовному расследованию российского вмешательства в президентские выборы.

9 августа ФБР провела обыск по делу о российском вмешательстве в выборы в одном из домов Манафорта и изъяла большое количество документов. За день до обыска Манафорт на встрече с сотрудниками Комитета по разведке Конгресса рассказал им о встрече сына Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне прошлого года, в которой принимал участие, а также предоставил свои записи, сделанные во время встречи.

Манафорт ушел с поста начальника штаба Трампа в августе 2016 года, после того как The New York Times выяснила, что он был одним из ключевых советников Виктора Януковича, беглого экс-президента Украины. Как утверждалось, в так называемой амбарной книге украинской Партии регионов были найдены записи о незарегистрированных выплатах Манафорту в 2007-2012 годах 12,7 миллиона долларов наличными. При этом сам политтехнолог уверял, что “никогда не получал ни единого нелегального платежа”.