Пятница, 13 октября 2017

В аннексированном Крыму прошли одиночные пикеты в поддержку арестованных по новому делу Хизб ут-тахрир” мусульман. Об этом сообщает крымскотатарский активист Заир Смедляев.

“Во многих регионах Крыма проводятся одиночные пикеты под лозунгами “Крымские татары не террористы”, “Прекратить преследования крымских татар”, “Освободить всех незаконно арестованных политических заключенных”. Силовики пытаются незаконно им противостоять, составляют протоколы, грозят незаконными арестами, даже есть задержанные. Некоторых участников пикета пытаются похитить люди в штатском на частных автомобилях”, – пишет Смедляев.

В акции участвовали более ста человек. Полицейские задержали 49 пикетчиков. “За нарушения требований федерального закона “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД”, – говорится в пресс-релизе МВД Крыма.

“Эти люди вышли в поддержку крымских татар, крымских мусульман, которых арестовываю, в отношении которых возбуждают дела по экстремизму и терроризму. Самое главное для всех жителей Крыма – это чтобы эти люди не пропали. Поэтому созванивайтесь со своими родственниками, ищите, где они находятся, кто их задержал, где их содержат”, – призвал адвокат Эдем Семедляев.

“Каждый из тех, кто вышел с плакатами протеста по всему Крыму, осознавал высокую степень опасности, которой он подвергает себя и своих близких. Мы должны преклоняться перед мужеством этих людей, потому что любовь к своему народу и Крыму, вера во Всевышнего, часть плакатов говорила о том, что эти люди исповедуют ислам, желание проявить солидарность с соотечественниками, которые подвергаются незаконным судебным преследованиям, пыткам и унижениям в оккупированном Крыму. Все это придало этим людям личное мужество и укрепляет их волю”, – заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Во четверг в Бахчисарае после обысков в рамках нового дела “Хизб ут-тахрир” задержаны шестеро крымских татар – Сулейман Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекерьяев, Эрнест Аметов и Мемет Белялов.

Основным фигурантом ФСБ объявила Асанова. Ему вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальным спецслужбы инкриминирует часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

В среду Киевский районный суд аннексированного Симферополя арестовал на два месяца всех шестерых фигурантов дела. У стен суда собрались более ста активистов, они пришли поддержать задержанных.

Это по меньшей мере пятое дело “Хизб ут-тахрир” на аннексированном полуострове и второе, по которому проходят жители Бахчисарая. Четверо фигурантов первого (севастопольского) дела уже отбывают сроки от 5 до 15 лет. Следствие по второму (ялтинско-алуштинскому) завершено; шестеро обвиняемых, заключенных в СИЗО, знакомятся с его материалами. Продолжается следствие по третьему (первому бахчисарайскому; четверо арестованных), а также симферопольскому делу, известному как четвертое (пятеро арестованных).