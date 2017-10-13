Пятница, 13 октября 2017

В Кремле разработали способ рассказывать избирателям больше позитивных новостей о работе властей… Накануне президентских выборов чиновники хотят улучшить социальное самочувствие граждан… Чтобы выборы, в которых, как ожидается, примет участие Владимир Путин, не проходили в депрессивной обстановке, в администрации президента разработали план под условным лозунгом “жизнь налаживается”. Кремлевский куратор внутренней политики, первый замглавы администрации Сергей Кириенко уже провел совещания с федеральными органами власти и попросил их систематизировать сбор и предоставление информации, которую можно было бы использовать для демонстрации улучшения жизни, рассказали Русской службе Би-би-си два близких к Белому дому и один к Кремлю собеседника…

Русская служба Би-би-си

Он читал статью об экономических и финансовых вопросах, изредка отрывался от газеты, смотрел в окно на снеговые вершины гор и думал, что, как бы там ни понижался рубль в Лондоне и Париже, нет пределов богатству, размаху и могуществу России, – у него все усиливалось то чувство, которое либеральные журналисты со сдержанным одобрением называли “здоровым патриотизмом”. Михаил Яковлевич читал сообщения из Петербурга, из Москвы, из провинции – ничего важного не было, все дышало миром и тем же “здоровьем”, все доставляло ему радость… “…Урядник Блинохватов получил сведения, что солдатка села Карая Авдотья Степанова занимается тайной продажей вина; переодевшись, пришел к ней в дом с свидетелями и купил у нее водки. Составленный об этом акт передан мировому судье 3-го участка”. “Ничего не поделаешь, попалась Авдотья, опростоволосилась, зачем поверила Блинохватову?” – весело думал он.

Марк Алданов. “Истоки”