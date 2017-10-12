Четверг, 12 октября 2017

Комиссия Госдумы укажет Виталию Милонову на “недопустимость нарушения правил депутатской этики”. Об этом говорится в ответе на обращение активиста Алексея Тимошенко, обвинившего депутата в разжигании вражды и ненависти в ряду социальных групп, в том числе к ЛГБТ.

В документе за подписью главы комиссии по депутатской этике Отари Аршбы отмечается, что обращение Тимошенко было “всесторонне и обстоятельно рассмотрено”.

“В случае, если какой-то гражданин посчитал, что высказывания депутата Государственной думы, не связанные с его депутатской деятельностью, оскорбляют или унижают его честь и достоинство, то данный гражданин имеет право обратиться в правоохранительные органы”, – отмечается в ответе комиссии.

В июле Тимошенко опубликовал текст обращения в в виде петиции на сайте Change.org. За неделю она набрала 777 подписей, после чего активист через электронную приемную отправил обращение в Госдуму.

В обращении Тимошенко приводил примеры высказываний Милонова. В частности, 11 июля в эфире радио “Комсомольская правда” депутат в контексте разговора об абортах говорил, что “лучше лесбиянку с гомосеком убить, чем невинного ребенка”, а также употреблял выражения вроде “спидозные гомосеки”. В апреле в эфире “Эха Москвы” Милонов говорил, что руководителей проекта “Дети-404″, занимается помощью ЛГБТ-подросткам, надо “повесить просто на площади” и “нещадно расстреливать”.

В мае комиссия уже указывала Милонову на недопустимость нарушения правил этики. Тогда Аршба заявил, что это связано с оскорблением депутатом участников первомайского шествия в Петербурге. Глава комиссии отмечал, что эту меру решили применить к Милонову “на первых порах”, а если это повторится, то его “пригласят” и “будут разбираться”.

12 февраля Милонов участвовал в организованном им крестном ходе в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. По окончании мероприятия он заявил: “Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутатов заксобрания Петербурга. – Ред.) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям”.

Спустя три дня Милонов на своей странице в фейсбуке извинился за этот юдофобский выпад. “Хочу сказать, что не имел никаких намерений касаться темы национальностей и тем более кого-либо обижать по национальному признаку, – заверил Милонов. – В пылу споров мы можем обронить не слишком удачную фразу, и если кого-то мои слова задевают в национальном контексте – приношу мои извинения”. В то же время единорос заметил, что его юдофобский демарш “попытались использовать” – кто и для чего, он не пояснил.