Четверг, 12 октября 2017

Российское военное руководство стремится по максимуму воспользоваться ценнейшим опытом, получаемым в ходе сирийской операции, в том числе пропуская через нее по ротации максимальное количество личного состава Вооруженных сил, включая командный. Этот процесс может создать в Российской армии предпосылки для формирования своего рода новой командной элиты – генералов и старших офицеров-”сирийцев”, получивших боевое крещение в ходе сирийской кампании, подобно тому, как в Русской императорской армии второй половины XIX века большую роль играли так называемые ташкентцы – офицеры, выдвинувшиеся в походах по присоединению Средней Азии.

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий

- Я сегодня же доложу о тебе нашему генералу, и мы запишем тебя в гвардию. Да, mon cher, и у нас, ташкентцев, есть свои чернорабочие и свои гвардейцы!.. Первые – это так называемые les pionniers de la civilisation, они идут вперед, прорубают просеки, пускают кровь и так далее… Если они погибают, то, в общем ходе дела, это почти остается незамеченным. Этих кровопускателей каждую минуту нарождается такое множество, что они так и лезут из всех щелей на смену друг другу. Совсем другое дело – наша цивилизационная гвардия. Люди гвардии не прорубают сами просек, а только указывают и дирижируют работами. Им не позволяется погибать, потому что им ведется подробный счет. Сверх того, они получают двойные прогонные и порционные деньги!

Михаил Салтыков-Щедрин. “Господа ташкентцы”