Четверг, 12 октября 2017

Судья Московского окружного военного суда Владимир Маурин приговорил замначальника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Правикова к трем годам условно, сообщает Republic. Решение было вынесено 19 сентября, но в пресс-службе суда об этом рассказали только месяц спустя.

Правикова признали виновным по статьям о злоупотреблении полномочиями и превышении полномочий с тяжкими последствиями. Суть предъявленных ему обвинений не раскрывается. Вину офицер ФСБ не признал и обжаловал приговор в Верховном суде.

О возбуждении дела в отношении Правикова стало известно в феврале. “Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой”, – сообщил источник “Коммерсанта”. Еще один источник издания утверждал, что расследование в отношении Правикова последовало за конфликтом с руководством. В октябре-ноябре 2016 года офицер “собрался увольняться и переходить в “восьмерку” (Центр защиты информации и специальной связи ФСБ. – Ред.), из-за чего у него возник прямой конфликт с начальством”, рассказал источник. По его словам, планы по переходу Правикова в ЦЗИ совпали с реорганизацией, в ходе которой УИТ намеревались передать из ЦИБ в ЦЗИ. В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности ФСБ на запросы не ответили. Отказался от комментария и сам Правиков.

Правиков кандидат технических наук, доцент кафедры “Защита информации” МГТУ им. Н. Э. Баумана и автор нескольких десятков научных работ в области информационной безопасности. Согласно открытым данным, он работал в ЦИБ как минимум с 2005 года, несколько лет возглавляя управление информационных технологий ЦИБ. В публиковавшемся приказе ФСБ от 2002 года говорится, что УИТ – “ведущее экспертное подразделение”, которое в том числе обеспечивает доступ к информации в компьютерах, определяет назначение и функциональные возможности программного обеспечения и компьютерных устройств, а также выявляет действия, произведенные с компьютером и информацией в нем.