Четверг, 12 октября 2017

Глава Национального олимпийского комитета США Скотт Блэкман призвал МОК как можно быстрее принять меры против российского спорта в связи с применением допинга. Об этом сообщает ABC News.

По словам Блекмана, до Олимпиады в Южной Корее остается всего четыре месяца, и Международный олимпийский комитет обязан отреагировать на обвинения в адрес российских спортсменов и чиновников. “То, что не было сделано никаких действий в отношении доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, в котором описана российская допинговая система, испортившая Олимпийские игры-2014 в Сочи, удручает”, – заявил глава НОК США.

Американские спортсмены шокированы тем, что результаты Олимпиады в Сочи до сих пор не пересмотрены, ни одна из медалей той Олимпиады не перешла к другому владельцу и ни один спортсмен не дисквалифицирован, подчеркнул Блекман.

В понедельник пресс-служба МОК сообщила, что все 254 пробы, взятые у российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, повторно изучены. Также проанализированы 70 процентов допинг-проб, взятых у медалистов и у всех российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2010 года. Однако о результатах повторных анализов в МОК не сообщили.

14 сентября aнтидопинговые агентства 17 стран обратились в WADA с призывом отстранить Россию от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, Южная Корея. Спустя несколько дней число государств, агентства которых выступили с такими заявлениями, выросло уже до 28. Однако руководитель WADA Крейг Риди назвал эти призывы “бесполезными”.

24 сентября руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трейвис Тайгарт раскритиковал WADA за недостаточно жесткую позицию в отношении российских спортсменов. “WADA должно рекомендовать, чтобы России запретили участие в зимних Олимпийских играх, а российским спортсменам позволили выступать под нейтральным флагом, если они докажут, что чисты”, – заявил функционер. Иная позиция, по словам Тайгарта, продемонстрирует, “что на пути к вершине можно мухлевать и даже если вас поймают с поличным, все будет окей, если вы обладаете политической мощью”.

Также глава USADA выразил недоумение в связи с тем, что ни WADA, ни Международный олимпийский комитет практически не контактируют с бывшим директором Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, предавшим гласности факты централизованной фальсификации допинг-проб российских спортсменов во время Олимпиады-2014. Так, WADA не связывалось с ним перед тем, как сняло обвинения в употреблении допинга с 95 российских спортсменов из списка, составленного главой независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном.