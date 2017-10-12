Четверг, 12 октября 2017

В Москве у посольства Белоруссии прошли одиночные пикеты в поддержку российского историка, философа и исследователя анархизма Петра Рябова, арестованного на шесть суток после лекции в Барановичах. Об этом сообщает РБК.

“Мы проводим семь пикетов, в руках плакаты типа “Лекция по истории не преступление” и “С каких пор философия запрещена”, — рассказал РБК организатор акции, профессор Института всеобщей истории РАН Вадим Дамье. Полицейские проведению акции не препятствовали, но переписали паспортные данные пикетчиков.

В понедельник доцент кафедры философии Московского педагогического университета Рябов приехал в Гродно. Ученый должен был прочитать лекцию по теме “Либертарная социальная мысль последней трети XX – начала XXI века”. Однако в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов. Они задержали около 20 человек, включая и самого Рябова. Как пояснили в местной милиции, основанием для задержания стало проведение “несанкционированного массового мероприятия”. При этом в помещении центра был проведен обыск, в ходе которого были изъяты книги Рябова. В тот же день все задержанные были отпущены на свободу.

На следующий день Рябов приехал в Барановичи. Там лекцию ему прочитать удалось. Однако после мероприятия ученого вновь задержали якобы за нецензурную брань в публичном месте. В среду суд города Барановичи арестовал Рябова на шесть суток по статье 17.1 КоАП Белоруссии (мелкое хулиганство). После суда Рябов объявил сухую голодовку.

Рябов – кандидат философских наук. Он исследует историю и философию анархизма и читает лекции в образовательном центре “Архэ”. Также Рябов автор книг “Краткий очерк истории анархизма в XIX–XX веках”, “История русского народа и российского государства” и “Культура Эллады”.