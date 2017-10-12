Четверг, 12 октября 2017

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о терактах в Крыму, этапирован в ИК-8 строгого режима “Белый медведь” в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщают “Крым. Реалии” со ссылкой на адвоката политзека Дмитрия Динзе.

“По некоторой информации, колония “красная”, то есть там администрация строит свои порядки, чаще всего очень жесткие, без каких-либо скидок. Последние несколько лет неоднократно появлялась информация о жестоких избиениях заключенных, начальников колонии арестовывали за коррупцию, а в 2015-м там был пожар”, отмечает правозащитница Яна Гончарова. Город Лабытнанги расположен немного севернее полярного круга на левом берегу Оби, напротив столицы ЯНАО Салехарда.

“Еще пока остается неясным вопрос, надолго ли он там и действительно ли это конечная точка”, – добавил Динзе.

О том, что Сенцова везут в Лабытнанги, стало известно из письма режиссера, опубликованного в среду. Политзек отправил его 27 сентября из СИЗО-1 Кирова. “По пути осмотрел несколько считающихся “страшными” мест: Иркутск, Омск, вот теперь Киров. Кочек не собрал, ничего унижающего достоинство или физического воздействия не было замечено. Режим, но на “будьте любезны”. Времена меняются или умело притворяются? Надеюсь, что все же первое, – писал Сенцов. – В целом у меня все хорошо, самочувствие нормальное, полет проходит благополучно”.

10 сентября стало известно об этапировании Сенцова из якутской ИК-1, где с марта 2016 года содержался политзек. В это время политзек находился в СИЗО-1 Иркутска. Однако уже на следующий день Сенцова вновь отправили на этап.

17 сентября Сенцов из тюменского СИЗО-1 написал письмо журналистке Зое Световой, которое она получила 30 сентября. Тогда политзек сообщал, что его везут в колонию в поселке Харп за Северным полярным кругом. Там находится ИК-3 строгого режима и колония для отбывания пожизненного заключения “Полярная сова”. “Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам. Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу”, – писал Сенцов.

В июле, после того как министр иностранных дел Украины Павел Климкин попытался дозвониться до Сенцова и поздравить с днем рождени, а также после акции Марии Алехиной в Якутске, политзека очередной раз отправили в ШИЗО. Приказ о переводе его в другую колонию тоже подписан в конце июля. При отправке на этап сотрудники якутской колонии отдали Сенцову около ста писем, которые приходили к нему за последние полгода, но оставались в оперчасти колонии.

Приговор Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела – левый активист Александр Кольченко – получил 10-летний срок. 24 ноября того же года Верховный суд оставил приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не становились гражданами России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.

В якутской ИК-1 политзека неоднократно помещали в ШИЗО. Между тем Динзе, в декабре 2016-го посетивший своего клиента в колонии, сообщал, что у него “все нормально”. Режиссер рассказал адвокату, что за время заключения написал пять сценариев и одну повесть.