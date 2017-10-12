Четверг, 12 октября 2017

Однако вернемся опять на полтора века назад и допустим, что Аляску, а вместе с ней Калифорнию и Гавайи, не отдали… И представим себе, чем бы нам это “грозило”. Во-первых, крупными поступлениями в госбюджет от приисков. Во-вторых, сверхприбылью от торговли пушниной, лесом, рыбой etc. В-третьих, у Чукотки и Камчатки появилась бы автономная промышленно-экономическая база со своими верфями… заводами, фабриками, портами и фермами. Как результат – освоение тихоокеанских земель пошло бы активнее. Гавайи – порты, овощи, фрукты, жемчуг, рыба, торговля, транзит, контроль над Тихим океаном. Важнейший аванпост как с экономической, так и с военной точки зрения. А затем и курорт. В общем и целом – очень оптимистично.

Иван Рыбин, обозреватель газеты “Культура”

Я полз по шторам к вышнему балкону, минуя окна, в коих поэтажно струилась Австрия и зеленело Осло, мерцала Франция и зиждился Берлин.

Внизу добрейший участковый Ваня гулял, лелея меховой подмышкой массивную, как Гете, книгу жалоб, насвистывал пароли стукачам…

Я удалялся вверх, а КНИГА ЖАЛОБ огромной всероссийской увертюрой гремела под ногами. Битва века там шла уже четырнадцать веков.

Всем недодали что-то. Горожане сушили порох, отливали пушки. Князья ярились. Вилами крестьяне пытались расписаться в книге жалоб. Булыжник корчевал пролетарьят.

Казалось русским: леса недодали, надули с электричеством, с правами гражданскими мухлюет государство, жиды таскают материализм.

Василий Аксенов. “Ожог”