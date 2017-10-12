Четверг, 12 октября 2017

МИД Украины выразил решительный протест из-за недопуска врачей к 19-летнему украинскому блогеру Павлу Грибу, похищенному в Белоруссии и находящемуся под арестом в Краснодаре.

Россия проигнорировала все обращения Киева к уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае, региональному представительству российского МИДа, краевому управлению ФСБ о допуске к Грибу украинских врачей, говорится в заявлении.

МИД Украины расценивает действия российских властей как “сознательное нанесение вреда здоровью” Гриба. В ведомстве призвали международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения политзека.

6 октября Европейский суд по правам человека обязал Россию пустить к Грибу украинских врачей и до 16-го числа предоставить результаты медицинского обследования политзека. Украинские медики отправились в Краснодар в среду, и с того времени не могут попасть к нему.

Грибу вменяют статью 205.1 УК (содействие терроризму). Октябрьский райсуд Краснодара заочно арестовал блогера 13 августа, еще до поездки в Белоруссию.

Некоторое время назад Гриб познакомился во “ВКонтакте” с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться 24 августа в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России. При этом планировалось, что уже вечером 24-го числа блогер вернется в Киев. Однако в Белоруссии он пропал без вести.

Как позже рассказал адвокат Гриба Андрей Сабинин, 24 августа примерно в 17 часов на одной из центральных улиц Гомеля к блогеру подошли “люди в штатском, посадили его в микроавтобус, связали и отвезли в лес, где уже почти в темноте передали другим людям”. Юрист не уточнил, кто были эти люди. После похищения Гриба день или два держали в каком-то здании без окон и солнечного света. “После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержание в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцево. Там у него сняли отпечатки пальцев”, – сказал Сабинин. После этого, по словам адвоката, бригада следователей выехала с Грибом в Краснодар, где он сейчас находится в СИЗО №5.

Отец молодого человека, экс-офицер Госпогранслужбы Украины и капеллан Игорь Гриб, уже 25-го числа сам выехал в Гомель и там получил информацию, что молодой человек был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. При этом Белоруссия целую неделю, до 31 августа, не подтверждала официально, что Гриб въехал в страну.

Позже появилась информация, что россиянке, которая выманила Гриба в Гомель, 17 лет, она жительница Сочи и проходит по некоему уголовному делу, а встречу блогеру назначила под давлением ФСБ.

Гриб активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, “часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины”.