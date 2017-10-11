Среда, 11 октября 2017

Госдума отменила визит в США группы депутатов, которые должны были участвовать в ежегодном международном форуме в Нью-Йорке 26-30 октября, сообщает Интерфакс. Причиной стало снятие американскими властями российских флагов со зданий закрытых дипмиссий в Сан-Франциско и Вашингтоне.

“Я надеюсь, что США это решение пересмотрят, и флаг вернется на свое место, на свое законное место. Никакого пересмотра статуса этой собственности, насколько я знаю, не было”, – сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В аппарате Госдумы заявили, что решение об отмене визита останется в силе “до тех пор, пока от американской стороны не последуют соответствующие разъяснения и извинения”.

Россия заявила США решительный протест и потребовала вернуть флаги на место. “Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг, – говорится в заявлении российского посольства. – Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь”, – подчеркнули в российском дипмиссии.

В Госдепартаменте США заявили, что “флаги с бывших консульских объектов РФ в Сан-Франциско были бережно сняты и хранятся в безопасности в этих зданиях”.

31 августа американские власти потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Отмечалось, что это ответ на требования России о сокращении персонала американских дипмиссий. “Мы считаем, что эта акция была необоснованной и наносит ущерб общим отношениям между нашими странами”, – заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэр.

1 сентября генконсульство в Сан-Франциско прекратило прием посетителей. Был замечен густой черный дым, поднимающийся из трубы здания. Пожарных, прибывших к зданию генконсульства, внутрь не пустили и заверили, что все в порядке. Во дворе российского торгового представительства в Вашингтоне также был замечен огонь. Можно было разглядеть, как сотрудники бросают в костер, разведенный на заднем дворе, некие бумаги.

2 сентября доступ российских дипломатов в здания был прекращен. Освобожденные помещения осмотрели агенты ФБР. В Госдепартаменте США мероприятие назвали обходом, уточнив, что он проводился совместно с представителями российского посольства. Между тем в российском МИДе происходящее назвали “обыском”, а США обвинили в “нарушении международного права и собственного законодательства”.

5 сентября Владимир Путин на пресс-конференции на саммите БРИКС назвал действия США беспрецедентными и заявил, что американцы ведут себя по-хамски, демонстрируя “низкий уровень политической культуры”. Российский президент поручил МИДу через суд оспорить решение Вашингтона о запрете российским дипломатам пользоваться тремя зданиями. Кроме того, Путин пригрозил дополнительно сократить штат американской дипмиссии еще на 155 человек.

14 сентября власти Петербурга ликвидировали парковку у здания генерального консульства США, на ее месте появился пешеходный переход. Принятые меры не связаны с “дипломатической войной” между Россией и США, подчеркнул представитель городских властей. “Жители близлежащих домов давно обращались к нам с просьбой организовать на этом месте пешеходный переход”, – отметил он. В тот же день стало известно, что В Екатеринбурге от здания генконсульств США убрали дорожный знак, разрешающий парковку машинам дипмиссии. В администрации города утверждали, что это было сделано по инициативе ГИБДД.