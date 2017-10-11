Среда, 11 октября 2017

Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда в составе Александра Воронова (председательствующий), Сергея Сокерина и Александра Замашнюка подтвердила приговор пятерым гражданам Таджикистана, осужденным к срокам от 15 до 18 лет строгого режима по очередному московскому делу “Хизб ут-тахрир”. Об этом “Граням” сообщил один из слушателей заседания.

Приговор по делу вынес 15 июня Московский окружной военный суд. Все пятеро фигурантов были объявлены виновными по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающей от 15 лет до пожизненного срока.

38-летний Наимджон Ходжаев получил 18 лет, его ровесник Сухроб Иронов – 17 лет со штрафом 130 тысяч рублей, 26-летний Мирзобаховаддин (Мирзобах) Курбонов – 16 лет со штрафом 100 тысяч рублей, Алишер Хусейнов – 15 с половиной лет, Амирхан Нумонджонов – 15 лет.

Согласно фабуле дела, фигуранты “участвовали в деятельности террористической организации, которая вела активную вербовочную деятельность, пропагандировали идеи радикального ислама, а также выступали за построение на территории РФ исламского халифата”.

Как можно предположить, подсудимые вину не признали. Определенно это известно о Курбонове. Правозащитник Бахром Хамроев сообщал на своей ФБ-странице, что в последнем слове, занявшем около полутора часов, Курбонов, известный также по прозвищу Бехтарин (тадж. Наилучший), признал, что является членом “Хизб ут-тахрир”, однако отверг причастность этой партии к терроризму. Кроме того, он заявил, ссылаясь на цитаты из Корана и хадисов (преданий о словам и действиях пророка Мухаммада), что в исламе террор запрещен.

“Пусть кто-нибудь из вас – судей – приведет хоть одно, пусть даже косвенное доказательство, что наша исламская политическая партия замешана в насилии или терроре, – и тогда я буду согласен на наказание на миллион лет”, – подчеркнул Курбонов.

Как можно предположить, четверо из осужденных были задержаны во время облавы 19 октября 2015 года в числе 22 уроженцев Таджикистана, один из которых имел российское гражданство. На другой день 20 из 22 задержанных арестовали. Что стало с еще двумя подозреваемыми, не уточнялось. 22 октября был задержан, а на другой день – арестован Курбонов. Тогда его называли лидером ячейки “Хизб ут-тахрир”.

Пресс-секретарь МВД Елена Алексеева заявляла, что при задержании Курбонов “оказал сотрудникам полиции активное сопротивление”. Кроме того, она утверждала, будто он среди прочего “распространял листовки, которые содержали призывы противостоять действующей власти, а также ложные сведения о действиях правоохранительных органов”.

Часть арестованных по делу была осуждена ранее. 13 сентября 2016 года МОВС приговорил 43-летнего Собирджона Усмонова к шести годам общего режима по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Обвинение в процессе поддерживал лично прокурор столицы Владимир Чуриков. 26 сентября 2016-го тот же суд дал 20-летнему Абдулазизу Усмонову 4 года 4 месяца общего режима по той же части 2 статьи 205.5. Являются ли эти осужденные родственниками, неизвестно.

Это не первое дело “Хизб ут-тахрир”, сфабрикованное в Москве. Так, еще в июле 2014 года четверо фигурантов одного из подобных дел получили от 7 до 11 лет строгого режима.

В декабре 2016 года после облавы были арестованы 12 фигурантов нового дела о членстве в международной исламской партии; все они – выходцы из стран Центральной Азии. По крайней мере двум фигурантам – Хамиду Игамбердыеву и Джоодарбеку Токтомуратову – ФСБ вменила часть 1 статьи 205.5 УК.

27 июня 2017-го сообщалось о задержании двух фигурантов еще одного дела “Хизб ут-тахрир”, граждан Таджикистана.