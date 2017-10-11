Среда, 11 октября 2017

Двоим украинским пограничникам, задержанным 3 октября в Брянской области, предъявили обвинения в незаконном пересечении границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

“Задержанным 3 октября за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 322 УК (незаконное пересечение государственной границы) предъявлено обвинение”, – говорится в сообщении.

О задержании украинских пограничников в Брянской области вблизи границы ФСБ сообщила 4 октября. В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что два офицера отдела “Знобь-Новгородское” Сумского погранотряда вели мониторинг своего участка границы и около 20 часов 3 октября связь с ними прервалась.

Между тем пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян отметил, что утром 4 октября, до того как в СМИ появилась информация ФСБ, российская сторона отрицала факт задержания кого бы то ни было. Лишь ближе к вечеру первый замначальника Госпогранслужбы Василий Серватюк сообщил, что Россия подтвердила задержание офицеров. У Украины запросили документы о задержанных.