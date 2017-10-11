Среда, 11 октября 2017

Суд в Киеве признал 35-летнего жителя украинской столицы Владимира Головкова виновным в распространении призывов к свержению власти и подрывной деятельности, сообщает издание “Новинарня”. Головиков приговорен к двум годам условно с испытательным сроком один год за репост статьи российского шовиниста Александра Дугина в соцсети “ВКонтакте”. Приговор был вынесен 2 октября.

15 апреля 2014 года Головков сделал репост статьи Дугина в группе “Союз граждан Украины и России”, в которой был администратором. Головков был также автором сайта “Украинский выбор”, который продвигает идеи одноименной общественной организации, возглавляемой Виктором Медведчуком.

В начале августа 2017 сотрудники Службы безопасности Украины задержали Головикова. С тех пор он находился в СИЗО. Головикову предъявили обвинение по части 2 статьи 109 УК Украины (распространение материалов с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя). После вынесения приговора Головивова отпустили из-под стражи в зале суда.

2 августа СБУ задержала пророссийского журналиста Василия Муравицкого по обвинению в госизмене. Ему вменяют часть 1 статьи 111 (госизмена, от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы), часть 2 статьи 110 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сопряженные с разжиганием национальной или религиозной вражды или высказанные должностным лицом, от пяти до десяти лет колонии), часть 2 статьи 161 (разжигание вражды или ненависти, сопряженное с обманом или насилием, или совершенное должностным лицом, от двух до пяти лет колонии), а также часть 1 статьи 258-3 УК Украины.

По версии следствия, Муравицкий с 2014 года по заказу российских информагентств писал тенденциозные статьи о ситуации на Украине. При этом заказы на тематику и содержание материалов он получал по электронной почте или одному из мессенджеров, а иногда сам выбирал темы для статей. При этом сначала журналист публиковался под своим настоящим именем, а затем начал пользоваться псевдонимом. Гонорары за свою работу, утверждают в СБУ, Муравицкий получал через международные системы онлайн-переводов.

Согласно выводам лингвистической экспертизы, статьи Муравицкого имели “манипулятивное влияние на сознание читателей” и побуждали их к “действиям во вред суверенитету и независимости Украины” и, кроме того, содержали призывы к разжиганию национальной розни внутри Украины, а также между Украиной и соседними государствами. По сведениям спецслужбы, материалы журналиста выходили на шести сайтах, администрируемых из России и с контролируемой боевиками территории Украины. Названия этих ресурсов в СБУ не сообщили.