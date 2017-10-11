Среда, 11 октября 2017

Дело бывшего сотрудника отдела сопровождения оперативных мероприятий УФСБ по Тюменской области Алексея Короткова и его коллеги по отделу Александра Кобылина, в дальнейшем работавшего тренером оперсостава по самбо, передано для дальнейшего расследования из столицы региона в Москву. Об этом сообщает “Коммерсант”. Соответствующее распоряжение издал зампред СКР – начальник Главного военного следственного управления Александр Сорочкин.

Всего в деле было четыре фигуранта. Однако третий – снайпер Сергей Гилев – погиб в СИЗО-2 в Заводоуковске. Как утверждается, он покончил с собой. Znak.com, летом впервые сообщивший о деле, писал, что Гилев в июле вскрыл вены, а по некоторым данным – также перерезал себе горло.

Четвертый фигурант – полицейский; он до сих пор находится в розыске. Имя этого силовика “Коммерсант” не уточняет.

По информации издания, в деле больше 10 эпизодов убийств, которые датируются временем с 2008 года по декабрь 2016-го. Большинство жертв банды – бизнесмены. В частности, СКР предполагает, что силовики пытались контролировать предпринимателей, занимавшихся теневым обналичиванием средств и их выводом за рубеж. Тех, кто отказывался от покровительства, убивали.

Относительно Кобылина сообщается, что ему вменяют соучастие в двух убийствах; тело одной из жертв обнаружили лишь 23 февраля нынешнего года.

В числе жертв силовиков оказался и разнорабочий из Таджикистана. Как утверждается, его убили на глазах некоего бизнесмена, у которого вымогали крупную сумму денег, просто чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.

Кроме того, сообщается, что бандиты застрелили двух таксистов, чтобы использовать их машины для совершения других преступлений. Znak.com называл имена убитых – это погибший в сентябре 2015 года Александр Чашников, а также предположительно Закирджон Холмуродов.

Не исключается также, что силовики совершали и заказные убийства.

Как утверждается, на преступников вышли полицейские оперативники, расследовавшие убийства таксистов. Когда выяснилось, что бандитами являются сотрудники ФСБ, в Тюмень выехала комиссия центрального главка спецслужбы. По требованию этой комиссии были отстранены от работы все руководство управления, а также весь личный состав отряда сопровождения оперативных мероприятий, который проверялся на причастность к преступлениям.

В июле начальник регионального главка спецслужбы генерал-майор Вадим Пятилетов был отправлен в отставку; через месяц на его место назначили первого замначальника УФСБ по Приморскому краю полковника Игоря Кочнева. Znak.com летом сообщал, что должны уволить также первого зама Пятилетова и ряд начальников подразделений.

Когда именно Короткова и Кобылина перевели в Москву, “Коммерсант” не уточняет. Можно предположить, что в столице они находятся по крайней мере месяц: известно, что последний раз арест им продлевал 235-й гарнизонный военный суд в Москве, причем Московский окружной военный суд уже рассмотрел и отклонил апелляцию Кобылина, который, в отличие от Короткова, обжаловал дальнейшее содержание в СИЗО.

Кобылин указывал, что признал вину и после задержания оформил явку с повинной. Как пишет “Коммерсант”, он также пытался заключить досудебное соглашение с прокуратурой, однако получил отказ. Прокурор пояснил, что Коротков первым дал признательные показания и Кобылин по сравнению с ними ничего нового следствию не сообщил.

Какие именно статьи УК вменены силовикам, не уточняется. Сообщается лишь, что Кобылину инкриминировали обвинения, по которым ему грозит от 20 лет до пожизненного срока.

По окончании следствия дело предполагается направить в Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге.

Как писал Znak.com, ранее все четыре фигуранта воевали в горячих точках. Один из источников издания заявлял, что в деле 53 эпизода убийств.