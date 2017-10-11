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Из Польши выслали сотрудника Российского института стратегических исследований

Среда, 11 октября 2017

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) выслало из страны сотрудника Российского института стратегических исследований Дмитрия К., сообщает “Польское телевидение”. Его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В последнее время Дмитрий К. преподавал на историческом факультете Гуманитарной академии в Пултуске. “Согласно данным ABW, этот человек участвовал в разработке и реализации элементов так называемой “гибридной войны” против нашей страны. ABW также имеет информацию, что этот человек поддерживал активные контакты с разведывательными службами Российской Федерации”, – заявил представитель польской спецслужбы.

Как отмечают в ABW, Дмитрий К. имел обширные связи среди польских ученых. Он предлагал им научное сотрудничество, публикации в различных российских научных журналах, поездки или научные конференции. При этом Дмитрий К. инструктировал польских ученых “как правильно сформулировать свои заявления, чтобы это было выгодно России”. По словам представителя спецслужбы, в 2016-2017 годах группа сторонников Дмитрия К. значительно выросла и “фактически навредила польским национальным интересам”,

“Он уделял большое внимание польско-украинским отношениям. Его группа работала над усилением напряженности между Польшей и Украиной. Он также осуществил ряд инициатив, связанных с информационными кампаниями в России, стимулировал и проводил мероприятия, которые должны были быть представлены как борьба против закона, который позволяет польским властям демонтировать памятники советским солдатам”, – отметил представитель ABW.

Имени высланного россиянина в спецслужбе не назвали. Однако по данным сайтов Гуманитарной академии и РТСИ, речь идет о профессоре Дмитрии Карнаухове.