Среда, 11 октября 2017

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, об уголовном деле которого стало известно накануне, помещен под домашний арест на срок до 7 ноября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Чертановского райсуда Москвы Станислава Ежова.

Такая же мера пресечения и на тот же самый срок избрана также начальнику правового управления РКН Борису Едидину.

Оба решения вынесла 5 октября судья Ирина Ермишина, хотя следователь СКР требовал отправить обоих чиновников в СИЗО. Между тем третьего фигуранта дела – начальника аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова (в публикации Интерфакса он назван советником гендиректора ФГУП “Главный радиочастотный центр”, подведомственного РКН) – следователь просил поместить как раз под домашний арест, и это ходатайство Ермишина удовлетворила.

Между тем Ампелонский обжаловал свой домашний арест в Мосгорсуд. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена, заключил Ежов.

Чиновникам РКН вменяется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. По некоторым данным, речь идет о выведении бюджетных средств через ГРЧЦ и фиктивным оформлением на работу в РКН.

В telegram-канале “Опер слил” сообщалось, что уже был подписан приказ о назначении Едидина одним из директоров ГРЧЦ, “но на следующий день все переиграли, что тоже связывают с обысками” по делу, прошедшими на предприятии. Сообщалось также, что проверка ведется и в отношении гендиректора ГРЧЦ Анастасии Звягинцевой. “Возможно, эти действия связаны с борьбой за власть за объединенные предприятия радиочастотной службы”, – говорилось в публикации.

Между тем сайт VC.Ru отмечал, что в публикации “Известий”, появившейся на сайте издания в ночь на среду, приведена информация со ссылкой на Ампелонского. Можно предположить, что беседа состоялась еще до задержания чиновника – во всяком случае, уже 6 октября его телефон не отвечал, а сам он по состоянию на среду не появлялся на работе уже неделю, так же как и Весельчаков.

Руководитель РКН Александр Жаров комментировать информацию отказывался.

ГРЧЦ занимается блокировкой сайтов и проверяет деятельность операторов связи. Едидин в 2015 году активно участвовал в обсуждениях норм о блокировках сайтов, в том числе антипиратского закона. В функции Весельчакова входит помощь Жарову.