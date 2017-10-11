Среда, 11 октября 2017

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук представили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Купюры начнут поступать в обращение уже в четверг, а массовый их ввод запланирован на декабрь.

На 200-рублевой банкноте изображены виды аннексированного Севастополя, а на 2000-рублевой – с одной стороны космодром Восточный, а с другой – мост на остров Русский во Владивостоке.

Первыми, рассказала Набиуллина, новые купюры получат Москва, а также регионы, виды которых изображены на банкнотах, то есть Дальний Восток и аннексированный Крым.

Украинские власти выпуск рублей с изображением Севастополя по состоянию на 13:00 мск не прокомментировали.

После деноминации 1998 года в России выпускались в обращение купюры достоинством 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. О планах выпустить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Набиуллина объявила ровно полтора года назад – 12 апреля 2016-го. Она пояснила, что в интервале между 100 и 500 и между 1000 и 5000 рублями находится значительная часть платежей, поэтому введение новых купюр позволит упростить расчеты.