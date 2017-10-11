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На процессе болотника Бученкова судья препятствует защите

Среда, 11 октября 2017

Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова препятствует защите болотника Дмитрия Бученкова. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

В четверг в 18:45 судья Семенова несмотря на окончание рабочего дня потребовала от защиты продолжить представлять доказательства. Адвокат Илья Новиков ходатайствовал о переносе заседания. Он отметил, что вся программа защиты на четверг была выполнена, а оглашать некоторые материалы дела адвокаты в соответствии со своей стратегией планирует только после выступления определенных свидетелей.

Семенова ходатайство отклонила, пригрозив перейти к прениям. Только после получасовых препирательств с адвокатами судья согласилась отложить заседание до пятницы. При этом Семенова заявила, что у защиты остался один день. Между тем сторона обвинения выступала с 25 апреля по 21 сентября, не раз срывая заседания из-за неявки свидетелей.

У защиты остались важные свидетели, материалы экспертиз, в суде еще не исследованы важные вещественные доказательства. Адвокаты готовят адекватный ответ в случае “силового” нарушения судьей права на защиту.

В четверг выступил главный свидетель защиты Ярослав Никитенко. Он еще в декабре добровольно подал заявление в СКР, увидев в прессе фотографии из дела. 6 мая 2012 года Никитенко оказался на Болотной рядом с “Козырьком”, которого следователи считают Бученковым. Свидетель с 2009 года лично знаком с подсудимым. Он уверенно показал, что “Козырек” и Бученков – разные люди.

В СКР на заявление Никитенко внимания не обратили. В апреле его объявила свидетелем защиты адвокат Светлана Сидоркина. Никитин в суде рассказал, что после этого следователь Александр Уранов оказывал на него давление, угрожая ответственностью за попытку создать ложное алиби Бученкову.

Бученков был задержан 2 декабря 2015 года и на другой день отправлен в московский СИЗО-5 “Водник”. Там он пробыл 15 месяцев. Лишь 2 марта 2017-го политзека перевели из СИЗО под домашний арест.

38-летнему доценту политологии Бученкову инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как утверждает обвинение, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменено шесть эпизодов – это больше, чем у других фигурантов. Потерпевшими по делу проходят семеро: шестеро полицейских и сотрудник фирмы “Экоуниверсал”.

Бученков утверждает, что 6 мая 2012 года вообще не был на Болотной. Есть доказательства, что в это время он навещал родителей в Нижнем Новгороде. Еще в самом начале 2016 года по заказу адвоката Сидоркиной была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что Бученков и “Козырек” – разные лица. Однако СКР упорно игнорировал как результаты этого исследования, так и другие свидетельства непричастности активиста к делу.