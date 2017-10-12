Четверг, 12 октября 2017

Среди предложений на рынке хостинг-услуг начинающие вебмастера встречаются с VPS сервером. Это одно из последних предложений владельцам, администраторам сайтов – виртуальный выделенный сервер.

Услуга от 2domains.ru сочетает в себе функционал обеих вариаций. Представляет собой пространство физ сервера разделенное на определенное число виртуальных серверов. Для пользователя платформа выглядит в виде автономного сервера, работающего только на него. Клиент получает также доступ к ПО и аппаратному обеспечению. Виртуально выделенный сервер похож на работу физического.

VPS-хостинг предлагаемый https://2domains.ru/ обладает своими преимуществами. Внутри пользователь может устанавливать свои программы, приложения. Управлять всеми находящимися файлами. Даже расположенными в корневых, служебных директориях. Арендатор вправе изменять системные библиотеки, создавать свои версии. Имеется возможность настройки, изменения любого установленного ПО. Хостер предоставляет VPS сервис для тарифных планов XEN, Openvz. Можно установить любую версию Linux.

Заказать сервис возможно для уже существующих доменов, зарегистрированных у любых регистраторов, без их переноса. Коммерческие компании, корпорации, предприятия которым необходим домен, смогут воспользоваться сервисом, подобрать имя, зарегистрировать в зоне biz.

Международная зона BIZ предназначена для юрлиц, но воспользоваться ею могут и физлица из любого государства. Срок использования 1 год, с возможностью продления до 10 лет. Необходимо своевременно пролонгировать до даты окончания действия. Если этого не сделать, то на следующий день домен снимается с делегирования, а через пять дней удаляют.

Зарегистрировав домен на портале компании, клиент получит возможность бесплатных преференций. Свободно располагать домен на любых серверах, хостингах. Бесплатно прикреплять его к социальным сетям. Создавать почтовые ящики с включением в адрес доменного имени. На зоне BIZ доступна функция Private Person. Пользователь может скрывать свои настоящие данные.

При необходимости, клиент, с расположенным на сервере компании доменом, без труда и бесплатно произведет замену данных WHOIS, телефон, e-mail. А также установить парковку «Сайт в разработке» или другой шаблон (всего 10). Также в распоряжение клиента предоставляется бесплатное пользование DNS-серверами. Пользователь получает возможность переадресации всех запросов на другой веб ресурс. При необходимости ему выдается официальный сертификат права на домен. После отправки заявки регистрация домена BIZ проводится практически моментально.