Вторник, 10 октября 2017

Фонд борьбы с коррупцией исполнил решение суда по иску миллиардера Алишера Усманова. Об этом заявил директор ФБК Роман Рубанов, сообщает “Дождь”.

“Фонд борьбы с коррупцией выполнил указания суда. Все материалы, которые суд просил удалить, удалены. На сайте и на YouTube-канале ФБК размещены опровержения. Судебные приставы отлично это знают. Сегодня в моем присутствии они обозрели эти страницы, но, очевидно, фактическое состояние исполнения решения суда их особенно не интересует, их интересует поскорее возбудить уголовное дело по 315 статье (неисполнение решения суда, до двух лет лишения свободы. – Ред.)”, – сказал Рубанов.

Рубанов также подчеркнул, что за ролики, которые размещены на личном Youtube-канале основателя ФБК Алексея Навального (набрал более 24 миллионов просмотров), а также на сайте dimon.navalny.com, сотрудники фонда не могут нести ответственности, так как эти ресурсы принадлежат Навальному.

Во вторник судебные приставы задержали Рубанова у подъезда его дома и доставили в столичное управление ФССП. После опроса ему вручили требование о явке 13 октября для дачи дальнейших объяснений. Затем Рубанова отпустили. “Я не очень хорошо понимаю, зачем они меня так рано утром дернули, – заметил директор ФБК. – С ними 5-го числа разговаривали наши юристы по абсолютно тем же вопросам. Кроме как акцию устрашения и показания силы это ничего не напоминает”.

“Судебный пристав “клятвенно” пообещала Навальному уголовный срок за неисполнение решения суда по Усманову, “потому что люблю Россию”, – написал в твиттере директор ФБК.

8 сентября Люблинский райсуд Москвы возбудил исполнительное производство из-за отказа ФБК и сооснователя фонда Алексея Навального цензурировать фильм-расследование “Он вам не Димон”, в которых утверждается, что Усманов давал взятки недвижимостью премьер-министру Дмитрию Медведеву..

В фильме “Он вам не Димон” упоминались фонды “Дар” и “Соцгоспроект”, возглавляемые однокурсниками премьера Ильей Елисеевым и Алексеем Четвертковым. В частности отмечалось, что фонду “Соцгоспроект” компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров

13 апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Миллиардер уверял, что передача участка “Соцгоспроекту” была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивал, что бизнесмен лжет. Как пояснял политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и между приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

31 мая судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина удовлетворила иск Усманова. Судья обязала ответчиков в течение 10 дней удалить все “порочащие” Усманова публикации, в том числе фильм “Он вам не Димон”. Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование о коррупции Медведева, хотя Усманову там посвящена только одна глава.

Решение Васиной юристы ФБК обжаловали в Мосгорсуде. 11 августа апелляция была частично удовлетворена. Мосгорсуд обязал ответчиков обязаны удалить лишь фрагменты фильма-расследования, а не видео целиком. “Независимо от решения суда, полностью или частично фильм удаляться не будет”, – заявил юрист ФБК Иван Жданов. Он пообещал обжаловать решение Мосгорсуда в президиуме этой инстанции и в Верховном суде.

4 августа фонд “Соцгорпроект” подал в Люблинский райсуд столицы аналогичный иск против Навального и ФБК. В фонде потребовали от ответчиков в десятидневный срок опровергнуть утверждения о том, что Усманов дал взятку Медведеву через благотворительный фонд путем пожертвования особняка с участком на Рублевке, что “Соцгорпроект” участвовал в преступной схеме, что некоммерческая организация не занимается реальной благотворительной деятельностью.

19 сентября суд удовлетворил иск фонда и обязал Навального и ФБК удалить фрагменты фильма “Он вам не Димон” со сведениями, которые в “Соцгорпроекте” сочли порочащими. “Делать этого мы, пожалуй, не будем”, – прокомментировал решение суда Навальный.