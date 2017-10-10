Вторник, 10 октября 2017

В Бахчисарае после обысков задержаны шестеро фигурантов нового дела “Хизб ут-тахрир” – крымские татары Марлен (Сулейман) Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекерьяев, Эрнест Аметов и Мемет Белялов. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который защищает Асанова. Задержанных доставили в Симферополь в УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

“Я полагаю, что это очередной ответ российских властей на недавний доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму. Силовики хотят показать, что любая жалоба в международные инстанции повлечет за собой только ужесточение репрессий”, – прокомментировал известие активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.

Как уточнил на своей ФБ-странице журналист Шевкет Наматуллаев, основным фигурантом ФСБ объявила Асанова. Ему вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет до пожизненного. Остальным спецслужбы инкриминирует часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

Во время обыска у Асанова омоновцы спровоцировали конфликт с собравшимися у дома гражданами. Конфликт перерос в потасовку.

Девять граждан в результате конфликтов с силовиками задержаны и доставлены в полицию. В частности, передавал координатор “Крымской солидарности” Дилявер Меметов, схвачены Рефат и Эльнур Асановы, отец и брат Марлена Асанова. Сообщалось, что всем девятерым грозят штрафы или административные аресты. Как рассказывала правозащитница Лиля Гемеджи, пятеро задержанных избиты.

После 19:30 активист Абу Хамза сообщил, что троих задержанных подконтрольный Москве Бахчисарайский райсуд оштрафовал на 15 тысяч рублей каждого по “митинговой” статье 20.2 российского КоАП. Разбирательства намеренно затягивают, добавил Абу Хамза.

Позже журналистка Лиля Буджурова сообщила на своей ФБ-странице, что у главка ФСБ в Симферополе, где собралась довольно многочисленная группа поддержки, задержали еще троих граждан. Их доставили в городской ОП-2 (“Киевский”), где продержали несколько часов, после чего освободили. По информации Крымской правозащитной группы, граждане были задержаны, за то что возмутились действиями силовиков – те разгоняли собравшихся и пытались эвакуировать машину инвалида, который также приехал поддержать земляков.

Курбединов утром сообщал, что его не допускают на обыск к его клиенту.

Салиева защищает адвокат Маммет Мамбетов. Юрист рассказал “Крым.Реалиям”, что от дачи показаний его клиент отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции. Задержанного отправили в ИВС; суд об аресте пройдет, как ожидается, в четверг.

Как передает “Крымская солидарность”, у Зекерьяева на воле остались 12 детей, в том числе один новорожденный, у Асанова, Салиева и Ибрагимова – по четверо, причем у Ибрагимова также один новорожденный, у Белялова – один ребенок.

Это по меньшей мере пятое дело “Хизб ут-тахрир” на аннексированном полуострове и второе, по которому проходят жители Бахчисарая. Четверо фигурантов первого (севастопольского) дела уже отбывают сроки от 5 до 15 лет. Следствие по второму (ялтинско-алуштинскому) завершено; шестеро обвиняемых, заключенных в СИЗО, знакомятся с его материалами. Продолжается следствие по третьему (первому бахчисарайскому; четверо арестованных), а также симферопольскому делу, известному как четвертое (пятеро арестованных).

В большинстве из этих дел один фигурант объявлен организатором и обвинен по части 1 статьи 205.5; остальным инкриминирована часть 2. Лишь в симферопольском деле часть 1 вменена сразу трем фигурантам, причем двум – наряду с частью 2.

Кроме того, обвиняемым по второму и третьему делам включили добавили в обвинение часть 1 статьи 30 – статью 278 российского УК (приготовление к насильственному захвату власти; до 10 лет колонии). Это потребовалось ФСБ, чтобы удерживать обвиняемых в СИЗО по истечении года после ареста. Фигурантам симферопольского дела статьи 30 – 278 не вменялись, поскольку на момент их задержания санкция части 2 статьи 205.5 была ужесточена и теперь этого обвинения достаточно, чтобы удерживать обвиняемых в СИЗО больше года.

Известно также о деле гражданина Киргизии Ахматджона Абдуллаева и некоего Немата Исроилова, арестованных раньше, чем фигуранты симферопольского дела. По некоторым данным, им также вменяется членство в “Хизб ут-тахрир”. Однако Абдуллаеву наряду с частью 2 статьи 205.5 инкриминирована также нетипичная для дел “Хизб ут-тахрир” часть 1 статьи 205.1 российского УК (содействие терроризму; от 5 до 10 лет колонии).

31-летний Салиев – известный гражданский активист, уже подвергавшийся репрессиям оккупационных властей. 12 мая 2016 года, когда силовики явились задерживать фигурантов первого бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир”, Салиев с минарета мечети через громкоговоритель оповестил земляков о начавшихся обысках. После этого к домам подозреваемых начали стекаться граждане.

На активиста сфабриковали протокол по части 2 статьи 20.2 российского КоАП (организация публичного мероприятия без согласования). Бахчисарайский райсуд оштрафовал Салиева на 20 тысяч рублей. 23 августа 2016-го судья верховного суда аннексированного Крыма Владимир Агин оставил постановление райсуда в силе. Когда во время рассмотрения жалобы Салиев заговорил на крымскотатарском языке, Агин расценил это как оскорбление суда.

Утром 26 января 2017 года Салиев был задержан и позже в тот же день арестован на 12 суток за посты на личной ВК-странице. Публикация фото с флагами “Хизб ут-тахрир” была квалифицирована по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование запрещенной символики), а публикация песен чеченского барда Тимура Муцураева – по статье 20.29 кодекса (распространение экстремистских материалов). Адвокат Курбединов, отправившийся к Салиеву на обыск, был задержан, возвращен в Симферополь и там также арестован на 10 суток по части 1 статьи 20.3 за публикацию в Фейсбуке.

Активистом является и Ибрагимов.

Асанов – владелец кафе Salaçıq. Во время задержаний по первому бахчисарайскому делу “Хизб ут-тахрир” обыски проходили в частности и в этом кафе.