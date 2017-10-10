Вторник, 10 октября 2017

Московский городской суд признал законным приговор участнику антикоррупционной акции 12 июня Расиму Искакову, сообщает агентство “Москва”. Он осужден к двум с половиной годам общего режима по делу о нападениях на омоновца Юрия Посаженникова и сотрудника 2-го оперативного полка столичного УМВД Дикарева.

Искаков и его адвокат просили смягчить приговор. “Я считаю, что приговор был суров, я бы хотел, что бы мне смягчили его», – сказал осужденный. “Суд первой инстанции не учел положительные характеристики осужденного. Суд не объяснил, почему не было условного срока или почему именно такое суровое наказание? Нам так и не было разъяснено”, – отметил адвокат Калой Ахильгов.

Представитель прокуратуры в свою очередь назвал приговор законным и обоснованным. В итоге судья не отклонила апелляционную жалобу и оставила приговор без изменения.

6 сентября судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева вынесла приговор Искакову. Она объявила подсудимого виновным по двум эпизодам, каждый из которых был квалифицирован по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, во время акции Искаков пнул Посаженникова и Дикарева ногой в зад. Оба силовика, как утверждалось, испытали от этого физическую боль, но никаких повреждений не получили.

Искаков полностью признал вину, заявил о раскаянии и принес извинения “потерпевшим”. Его дело рассматривалось в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств. В прениях сторон прокурор Лариса Сергуняева требовала для Искакова три года общего режима. Такой срок она просила назначить путем частичного сложения сроков по двум вмененным эпизодам. По каждому из них чиновница требовала дать подсудимому два года. В свою очередь, адвокат Ахильгов, защищающий Искакова по инициативе “Открытой России”, настаивал на назначении подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы.

Искакову 29 лет, он родился в Чечено-Ингушетии, прописан в дагестанском городе Избербаш. Последние три года жил без регистрации в Москве, работал водителем. 54-летняя мать осужденного имеет инвалидность.

За время жизни в столице Искаков несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в массовых мероприятиях. При этом в последнем слове подсудимый заметил: “На митинг (12 июня. – Ред.) я попал случайно, из любопытства”.

По неподтвержденной информации, которую передавала функционерка “Открытой России” Полина Немировская, Искаков выезжал в Донбасс. Что он мог там делать, неизвестно.

На акции 12 июня Искаков был задержан; на другой день его арестовали на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Тогда же, 13-го числа, прокремлевские СМИ, не упоминая Искакова по фамилии, передавали, что против него открыто дело по статье 213 УК (хулиганство), за то что он во время акции якобы бросил в толпу взрывпакет (позже выяснилось, что речь идет о петарде). Утверждалось, что с подозреваемого взяли подписку о невыезде, хотя на самом деле мера пресечения Искакову, заключенному в спецприемник, тогда не избиралась.

17 июня появилась информация, что омоновец Посаженников подал в полицию заявление на неизвестного, который на акции 12-го числа якобы ударил его по спине, отчего силовик “упал и повредил левую руку”. Дело на тот момент открыто не было – велась доследственная проверка.

Как выяснили “Грани”, по уголовному делу Искаков был задержан 27 июня на выходе из спецприемника по отбытии 15 суток ареста. Два дня спустя, 29-го числа, его отправили в СИЗО. Первоначально арестованному вменялись статья 213 и три эпизода по части 1 статьи 318 УК. Однако в окончательную редакцию обвинения статья 213 и один эпизод по 318-й статье – нападение на полицейского – не вошли. По этим двум эпизодам, исключенным из дела, за Искаковым признано право на реабилитацию. Срок его заключения исчисляется с 27 июня нынешнего года.