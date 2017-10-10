Вторник, 10 октября 2017

ФСБ задержала уроженца Таджикистана по подозрению в “призывах к разжиганию религиозной ненависти” через интернет-рацию Zello. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в московском и центральном главках МВД, не уточняя имени подозреваемого.

Как утверждается, подозреваемый сначала был задержан по обвинению в некоем административном правонарушении, а затем сознался, что создал в Zello чат, в котором поместил голосовое сообщение, начинавшееся словами “Бензином обливайте и поджигайте” и заканчивающееся словами “Они ничего не понимают, они безграмотные”.

Дело пока не возбуждено. Между тем силовики изучают “дальнейшую деятельность” задержанного после публикации сообщения.

Zello – бесплатная программа для смартфонов, которой пользуются больше 100 миллионов человек во всем мире. Она позволяет создавать чаты с большим числом абонентов. Сервис особенно популярен у водителей-профессионалов.

8 апреля, вскоре после начала масштабных протестов дальнобойщиков в России, Роскомнадзор заблокировал Zello на территории страны. Администрации сервиса было направлено предписание с требованиями, которые в Zello назвали технически невыполнимыми.

Теперь пользование рацией возможно лишь через VPN и анонимайзеры.