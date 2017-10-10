Вторник, 10 октября 2017

Взорвавшийся во вторник на авиабазе Хмеймим в Сирии фронтовой бомбардировщик Су-24М пытался взлететь, когда его системы находились в так называемом “невзлетном положении”. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источник, близкий к комиссии по расследованию катастрофы.

По данным предварительных отчетов, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, но стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим “взлет” переведены не были. По словам источника, это могло стать следствием как технических неполадок, так и ошибки экипажа. Возможно, пилот по какой-то причине не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние.

Пилоты до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить самолет, ни катапультироваться, сообщил источник. После того, как Су-24М выкатился за пределы взлетной полосы, надломилась передняя стойка его шасси. Полностью заправленный самолет ударился о землю, после чего загорелся и взорвался. Летчики Балтийского флота капитаны Юрий Медведков (командир) и Юрий Копылов (штурман) погибли.

Для установления причин катастрофы министр обороны Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию. Определить точную причину крушения поможет параметрический самописец самолета, он уже обнаружен.

По утверждению военных, перед вылетом технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий к его состоянию не возникло. Непосредственно после катастрофы в Минобороны заявили, что причиной крушения бомбардировщика могла стать техническая неисправность.

В конце прошлого года аварии у берегов Сирии случились с двумя истребителями авианосца “Адмирал Кузнецов”. 14 ноября 2016-го стало известно, что за несколько километров до авианосца при заходе на посадку крушение потерпел МиГ-29. Тогда спасательный вертолет подобрал парашют и пилота. Летчик остался жив.

5 декабря сообщалось, что при посадке на “Адмирал Кузнецов” выкатился за пределы палубы и разбился Су-33. Как заявлялось, в тот раз пилот также не пострадал.