Вторник, 10 октября 2017

Если надо, то наши власти готовы даже с чертом лысым целоваться. Я считаю, что в политике это правильно. Многие упрекают Иосифа Виссарионовича Сталина за союз с Гитлером в 1939 году. А я считаю, что если бы Гитлер не нарушил этот союз и 27 миллионов советских людей остались живы, то плевать на эту Европу – гори она огнем! Тем более что она так радовалась фашизму – вот и была бы себе фашистской, а наши почти 30 миллионов остались бы в живых, если бы не было войны и сволочь Гитлер не нарушил договор.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

Наконец, и до Троцкого дотянулись, раскроили череп. Не стало главного врага на земле, и, кажется, заслужена была передышка? Но отравила ее Финляндия. За это срамотное топтание на перешейке просто стыдно было перед Гитлером – тот по Франции с тросточкой прогулялся! Ах, несмываемое пятно на гении полководца! Этих финнов, насквозь буржуазную враждебную нацию, эшелонами отправлять бы в Кара-Кумы до маленьких детей, сам бы у телефона сидел, сводки записывал: сколько уже расстреляли-закопали, сколько еще осталось. А беды сыпались и сыпались просто навалом. Обманул Гитлер, напал, такой хороший союз развалили по недоумию!

Александр Солженицын. “В круге первом”