Среда, 11 октября 2017

Что означает «каракуль»

Каракуль в переводе с тюркского буквально означает «черное озеро».

Ранее под названием «каракуль» подразумевались шкурки ягнят особой породы. Вывели их в Средней Азии в старые времена. Но в начале 1960-х годов каракулем назвали также искусственный мех. У него был шелковистый ворс. А на его поверхности образовывался оригинальный рельефный рисунок.

Каракулевый мех с давних пор пользуется богатым спросом среди потребителей. Ранее народы Средней Азии славились каракульскими овцами. Данная порода овец была неприхотливой и прославилась хорошей пригодностью к существованию в тяжелых условиях полупустынь. Ранее каракулевые шкуры провозили из Бухары торговые караваны по Великому шелковому пути. А оттуда уже распространялись в Европе.

Натуральные каракулевые шубы являются дорогими изделиями. Ведь в их составе есть мех ягнят, которые относятся к особенной породе каракульских овец.

Эти изделия не производятся в больших количествах Они являются штучным товаром, требующим бережного отношения и больших финансовых затрат. Тогда как искусственный каракуль стоит намного дешевле, но по качеству практически не уступает натуральному.

Когда стали производить шубы из каракуля?

Свое название каракульчи приобрели от города, где была изготовлена самая первая шуба. Там долгие годы разводили овец, от которых получали мясо и шерсть, необходимые для жителей этой страны. Не один десяток лет умельцы шили изделия из каракуля, впоследствии они стали понимать всю ценность товара.

Все большее распространение сегодня приобретает искусственный каракуль. Этот вид меха производится давно, изделия можно приобрести разных расцветок. С использованием синтетических волокон и специализированных клеев, можно сделать высококачественный мех, по красоте не уступающий натуральному каракулю. Изделие из искусственного меха обойдется покупателю в несколько раз дешевле, а качество его будет таким же.

Искусственный каракуль производят из вискозного штапельного волокна. Из эластичных и прочных волокон получается качественный искусственный мех. Из него делают красивые дамские шубки и прочие изделия. Высоким спросом пользуется искусственный каракуль, внешне практически не уступающий природному, а по некоторым достоинствам даже превосходящий его.

Вещи из искусственного и натурального каракуля становятся все популярнее. Ведь этот товар имеет оригинальный узор, а аналогов ему еще нет.