Понедельник, 9 октября 2017

Частью специального тренинга для потенциальных кандидатов в главы регионов стали прыжки с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи. Видео с прыжками в воду есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из участников тренинга… На видео фигурируют люди, которых источники РБК и политологи прочили в главы регионов в ходе сентябрьской ротации, в том числе глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков… Также в прыжках со скалы принял участие назначенный 9 октября временно исполняющим обязанности губернатора Омской области депутат от “Справедливой России” Александр Бурков.

РБК

“Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой,

В ту бездну прыгнет с вышины?

Бросаю мой кубок туда золотой:

Кто сыщет во тьме глубины

Мой кубок и с ним возвратится безвредно,

Тому он и будет наградой победной…

Кто, смелый, на подвиг опасный решится?

Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?”..

И все безответны… вдруг паж молодой

Смиренно и дерзко вперед;

Он снял епанчу, снял пояс он свой;

Их молча на землю кладет…

И дамы и рыцари мыслят, безгласны:

“Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?”

Фридрих Шиллер. “Кубок” (перевод Василия Жуковского)

Иногда герой… испытывается состязаниями… “Ливийцы Алитемноса, например, предоставляли царскую власть самому быстрому бегуну. У древних пруссаков люди, добивавшиеся какого-нибудь высокого титула, должны были скакать галопом к королю, и титул предоставлялся тому, кто прискакал первым”. (Фрэзер 1928, I, 182)… Внимательное изучение сказки показывает, как в состязаниях отражаются не ловкость и не сила героя, а иные качества. Победу дает волшебный помощник. Без него герой ничего не может, и дело не в его личной силе.

Владимир Пропп. “Исторические корни волшебной сказки”