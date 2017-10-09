Когда быть прикажут героем
Частью специального тренинга для потенциальных кандидатов в главы регионов стали прыжки с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи. Видео с прыжками в воду есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из участников тренинга… На видео фигурируют люди, которых источники РБК и политологи прочили в главы регионов в ходе сентябрьской ротации, в том числе глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков… Также в прыжках со скалы принял участие назначенный 9 октября временно исполняющим обязанности губернатора Омской области депутат от “Справедливой России” Александр Бурков.
РБК
“Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой,
В ту бездну прыгнет с вышины?
Бросаю мой кубок туда золотой:
Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с ним возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной…
Кто, смелый, на подвиг опасный решится?
Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?”..
И все безответны… вдруг паж молодой
Смиренно и дерзко вперед;
Он снял епанчу, снял пояс он свой;
Их молча на землю кладет…
И дамы и рыцари мыслят, безгласны:
“Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?”
Фридрих Шиллер. “Кубок” (перевод Василия Жуковского)
Иногда герой… испытывается состязаниями… “Ливийцы Алитемноса, например, предоставляли царскую власть самому быстрому бегуну. У древних пруссаков люди, добивавшиеся какого-нибудь высокого титула, должны были скакать галопом к королю, и титул предоставлялся тому, кто прискакал первым”. (Фрэзер 1928, I, 182)… Внимательное изучение сказки показывает, как в состязаниях отражаются не ловкость и не сила героя, а иные качества. Победу дает волшебный помощник. Без него герой ничего не может, и дело не в его личной силе.
Владимир Пропп. “Исторические корни волшебной сказки”