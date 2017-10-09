Понедельник, 9 октября 2017

Судья Мещанского райсуда Москвы Татьяна Шанина заочно арестовала бежавшего из России лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева по делу об экстремизме. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Арест назначен на срок два месяца с момента задержания Мальцева после его выдачи в Россию. Ранее эмигранта объявили в международный розыск; решение об аресте позволяет Москве добиваться экстрадиции политика.

О бегстве из России Мальцев объявил 4 июля. Он пояснил, что получил информацию об открытии против него дела об экстремизме. Позже выяснилось, что политику вменяют часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающую до четырех лет колонии.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Мальцева на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве. Митинг был посвящен пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении политик заявил, что белоленточный протест был обречен. “Потому что это (участники протеста. – Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, – пояснил Мальцев. – Здесь можно получить только иным путем”.

“Вот сегодня мы вышли сюда все, – продолжил оратор. – Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. – Ред.), – они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь”.

15 августа ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по делу. Как заявлялось в соответствующем постановлении, заявления политика на проспекте Сахарова имели “преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации”. Таким образом, заключала спецслужба, лидер “Артподготовки” предпринял экстремистские действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов власти с применением или угрозой применения насилия “по мотивам политической ненависти либо вражды”.

8 сентября выяснилось, что Мальцев находится во Франции. Туда он прибыл через Молдавию и Черногорию.