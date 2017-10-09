Понедельник, 9 октября 2017

Бывшие мажоритарии ЮКОСа отзывают все заявления об аресте российского имущества, поданные в суды Франции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз фирмы GML, которая представляет интересы акционеров.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за экспроприацию компании. Россия отказалась исполнять это решение, после чего GML подала в суды разных государств, прежде всего Франции, иски об аресте российского имущества в этих странах.

Через некоторое время акционеры добились арестов более чем 150 российских активов во Франции общей стоимостью около 1 миллиарда евро. В частности, были арестованы земельный участок в Париже, выделенный под строительство русского центра, доля ВГТРК в телеканале Euronews и задолженность французских контрагентов российским предприятиям космической отрасли.

Однако в дальнейшем 95 процентов этих решений было отменено. Часть арестов сняли на том основании, что имущество защищено дипломатическим иммунитетом; другая часть активов оказалась в собственности предприятий, не отвечающих по обязательствам государства. Последней отменой стала разблокировка в июне нынешнего года долга французской Arianespace перед “Роскосмосом”. Объем задолженности составлял 300 миллионов евро.

Кроме того, во Франции был принят закон, существенно затрудняющий аресты суверенных активов. Схожий закон теперь действует и в Бельгии. В прессе этих стран они называются законами имени ЮКОСа.

“Поэтому GML заключила, что добиваться принудительного исполнения арбитражных решений во Франции экономически неэффективно”, – говорится в пресс-релизе. Взамен решено “сосредоточить свою энергию на судебном процессе в апелляционном суде Гааги”.

Речь идет об обжаловании решения Окружного суда Гааги от 20 апреля 2016 года. Этот суд по жалобе российского Международного центра правовой защиты полностью отменил постановление Третейского суда о взыскании с России 50 миллиардов евро в пользу акционеров ЮКОСа.