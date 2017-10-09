Понедельник, 9 октября 2017

Демисезонная обувь предназначена для так называемого межсезонья, то есть для времени, когда не холодно, но и не жарко — для весны и осени. Самой серьезной проблемой является то, что именно в это время погожие солнечные дни чередуются с дождливым ненастьем, поэтому обувь должна обеспечивать комфорт и в первом, и во втором случае, информирует сайт магазина Timberland.

Женская демисезонная обувь — это ботинки, сапожки и ботильоны, а также туфли. Они должны быть весьма легкими, практичными, непромокаемыми, удобными, красивыми и модными. Если вы привыкли приобретать обувь в Европе, обратите внимание на то, что жители европейских стран считают зимней обувь, которая из-за специфики климата нередко подходит для российского межсезонья. Впрочем, в продаже весьма несложно найти очень качественную демисезонную обувь отечественного производства или же изготовленную за рубежом, в Европе или Соединенных Штатах, но с учетом особенностей нашего климата.

Бывает ли универсальная обувь?Если ты думаешь, что можно приобрести одни ботильоны или туфли на все случаи жизни и неплохо на этом сэкономить, увы — вряд ли получится так поступить. Все-таки погодные условия в нашей стране весной и осенью могут резко меняться, поэтому тебе потребуется несколько пар демисезонной обуви.

Для повседневного ношения отлично подойдут кожаные или лаковые сапоги на плоской подошве или небольшом каблуке: они удобные, не боятся влаги, за ними легко ухаживать. На случай затяжного дождя потребуются резиновые сапоги или полусапожки: современные российские производители делают такие яркие модели, что один взгляд на них тут же поднимает настроение. Даже для того, чтобы выглядеть сексуально и привлекательно для мужчин, есть подходящая демисезонная обувь — высокие сапоги-ботфорты.

Когда на улице тепло и сухо, мало что может сравниться с туфлями или ботильонами из натуральной замши: они не только удобны, но и потрясающе выглядят, отлично вписываются практически в любой образ. Правда, такая демисезонная обувь порой требует довольно сложного ухода.