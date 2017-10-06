Пятница, 6 октября 2017

Умер выдающийся российский ученый-энциклопедист, лингвист, академик Вячеслав Иванов. Ему было 88 лет. О смерти Иванова сообщила журналистка Маша Слоним.

Иванов возглавлял Институт мировой культуры МГУ, Русскую антропологическую школу РГГУ и Библиотеку иностранной литературы, был профессором Калифорнийского университета, членом Британской академии и Американской академии искусств и наук. Он автор многочисленных работ по исторической и сравнительной лингвистике, психолингвистике, семиотике, математической лингвистике, литературоведению, истории культуры, антропологии.

Вячеслав Иванов – сын писателя Всеволода Иванова. Окончил филологический факультет МГУ, затем преподавал. В 1958 году был уволен из университета за выступление в защиту Бориса Пастернака. Иванов долгие годы работал в Институте славяноведения и балканистики.