Пятница, 6 октября 2017

“Сейчас власть – Кремль, Путин – как это ни назови, приучают нас к тому, что сам факт участия в выборах “без согласования и предварительного разрешения” является странным, экзотическим, иррациональным действием”, – говорится в обращении штаба Навального. Точнее сказать – приучила. Приучила к тому, что без ее предварительного согласования и разрешения нельзя участвовать в выборах. К тому, что без ее предварительного согласования и разрешения нельзя выйти на улицу выразить свою позицию. Нельзя вообще участвовать в общественной жизни. И с этим ничего нельзя сделать.

Вот этот молчаливый “общественный пакт о покорности” – основа основ путинской системы. Время Путина – это время Молчалиных, умеренных и аккуратных. Не надо раскачивать лодку. Не надо раскалывать общество. Не надо подставлять людей под дубинки. Не надо самим нарушать закон, когда требуешь соблюдения закона от власти. Не надо провоцировать власть на репрессии. Не надо провоцировать насильника на насилие. Не надо сопротивляться насильнику. Надо расслабиться и получить удовольствие.

Команда Навального предлагает обществу этот пакт расторгнуть. Предлагает путь гражданского неповиновения. Пытается “создать такую атмосферу в обществе, что оно не пожелает и не сможет принять “выборы” без реальной конкуренции и независимых кандидатов”. Не пожелает и не сможет принять издевательские запреты выходить на улицу для выражения своей позиции.

Без формирования такой атмосферы, без массовой готовности не подчиниться жульническим правилам, навязанным узурпировавшими власть бандитами, все заунывные завывания о том, что “только участвуя в выборах, вы можете изменить ситуацию в стране”, не стоят и гроша. Потому что как только вы начнете получать голосов больше, чем сам бандит вам отмерил, он ваш выигрыш у вас просто отберет. И вы утретесь своими вечными тремя процентами, чтобы и дальше призывать повторять вновь и вновь эту игру в наперстки. Потому что ведь нельзя подставлять людей под дубинки. И далее по списку. Реальное участие в выборах – это именно то, что делает команда Навального, а вовсе не призывы при любых условиях “прийти и проголосовать за единственного кандидата европейски ориентированных демократических сил”. Ничего не изменится в стране без массовой готовности людей выходить под дубинки.

Глубоко ошибочны утверждения, что Навальный апеллирует только к меркантильному социальному эгоизму, сужая оппозиционную повестку до примитивного “жулики и воры украли наши бабки”. Повестка Навального гораздо шире. Она про то, что у тебя украли твой голос гражданина. Что у тебя украли право ходить по улицам твоего города. Что у тебя украли твое человеческое достоинство. Твою свободу. Твою страну.

Навальный апеллирует не к идеологиям и программам. Он апеллирует к чувствам. К

чувству справедливости. К чувству солидарности. К чувству гордости человека, который может не подчиниться тем, кто сильнее его. Навальный будит в людях эти чувства. Навальный стремится разрушить молчаливый “общественный пакт о покорности”, то есть подрывает важнейшую скрепу путинской системы. И это важнее, чем то, что он не говорит пока о парламентской республике. Он пробуждает республиканский дух. Да, придется определяться и с идеологиями, и с программами. Но без этих чувств все идеологии и программы мертвы.

Да, команда Навального стремится поставить все эти чувства на службу продвижения своего кандидата. Но верно и обратное. Поддержка Навального как кандидата работает на пробуждение этих чувств. Команда Навального работает на политическую поляризацию, которой так боятся наши “умеренные и аккуратные”. Они очень не любят делать жесткий выбор. Или ты с мошенниками и насильниками, или ты с теми, кто им противостоит, кто “создает им проблемы”. Но сегодня мы видим, как этот выбор делают все новые люди, всегда его избегавшие.

Движение Навального еще далеко не достигло той силы, которая позволила бы разрушить проклятый “пакт о покорности”. Но оно предъявило на это серьезную заявку. И если после подавления сегодняшних протестов оно захлебнется, историческую ответственность за очередной упущенный шанс разделят “умеренные и аккуратные”, отказавшие сегодня ему в поддержке.