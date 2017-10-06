Пятница, 6 октября 2017

Путину 65 лет. Поздравляю. Желаю прожить еще столько же. До 130. До 71 он будет президентом. А потом еще лет 20 каким-то “старшим шефом”, русским Дэн Сяопином. Для Путина 130 лет это вполне нормально. Сейчас в развитых странах средняя продолжительность жизни мужчин примерно 81 год. Для людей с интересной работой – плюс 10 еще, для имеющих доступ к высшей медицине еще плюс 10. Для ведущих спортивный образ жизни еще плюс 10. Итого 110. Средняя продолжительность жизни растет примерно на 4 месяца за год. То есть на 10 лет за 30 лет. То есть за 60 лет добавьте еще 20 лет. То есть 130 лет для Путина – это вполне реально. Понимаю, что этот подсчет не порадует тех ультраоппозиционеров, кто сегодня вышел на улицы протестовать против дня рождения Путина. Но порадовать их не могу. Путин останется лидером России. Здоровья ему, счастья и успехов на благо любящей его России!

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

С утра по всем двенадцати каналам москорепского телевидения дикторы Семенов и Малявина торжественно читают бюллетень о состоянии его здоровья, которое всегда выше всяких похвал. Пульс и давление всегда чуть-чуть лучше, чем нужно. Легкие, печень, почки работают превосходно, анализы мочи и крови отличные. О возрасте Гениалиссимуса газеты и телевидение умалчивают, а те, кого я об этом спрашивал (Искра, Смерчев, Сиромахин), только пожимают плечами, говорят, что никогда этим не интересовались и вообще количество прожитых лет для Гениалиссимуса не имеет никакого значения, потому что он – вечно живой.

Я сказал Искре, что в мое время вечно живыми считались только мертвые люди, например Ленин. Она на это резонно заметила, что такое утверждение лишено всякого смысла и вечно живыми могут считаться только те, кто живет вечно.

Владимир Войнович. “Москва 2042″