Пятница, 6 октября 2017

Пластиковая отбойная доска незаменима в местах, где имеется угроза повреждения стен. Доска пользуется большой популярностью, поскольку повреждения стен в помещениях нежелательны. Доски нашли применение в домах отдыха, клиниках, детских и иных общественных заведениях.

Отбойная доска из пластика для защиты стен

Пластиковые отбойники для стен являются современным средством защиты стен от механических воздействий. Благодаря этому срок службы здания составляет долгие годы. На рынке строительных материалов представлены пластиковые отбойники для стен различных производителей.

Так, для защиты стен от физических воздействий и ударов используют отбойники от 1 метра до 6,2 метра длины. Полосы производятся разных размеров. Изготавливают их из прочного полиэтилена от 10 до 20 мм толщиной. Расцветки отбойных досок производят в большом ассортименте и согласно пожеланиям заказчика. Благодаря специальным скосам не копится грязь сверху.

К преимуществам доски относятся: прочность, гигиеничность, простота в монтаже. Пластиковая отбойная доска эффективно используется для защиты стен. Благодаря отличному качеству материала, на нем нет царапин.

Пластиковая отбойная доска – долговременная выгода

Систематическое повышение цен на стройматериалы делает работы дорогостоящими. И владельцы квартир и индивидуальных домов делают все, чтобы сэкономить. Непросто приходится предприятиям, таким как больницы, поликлиники и школы, а также организациям, где постоянно большой поток людей. Ремонт приходится делать практически каждый год.

Что касается стен, то во многих учреждениях им нужен косметический ремонт уже через несколько месяцев в результате столкновений с колясками, тележками и носилками. Очевидно, что при проведении ремонта в медицинских и образовательных учреждениях строители в работе используют отбойную доску, которая принимает удары. А иногда отбойники служат подпорой для уставших граждан.

Монтаж отбойных досок несложен и много времени не занимает. Но конечный результат показывает, что, установив пластиковую отбойную доску, на долгие годы можно забыть о ремонте.

Купить отбойную доску можно в магазине или на сайте в интернете, заполнив специальную форму. Заказы также можно сделать по телефону. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки.

Также следует отметить, что отбойную доску производят из материалов, устойчивых к воздействию влаги. Благодаря этому ее можно использовать в помещениях, где она будет подвергаться влажной уборке (в школах, гостиницах и больницах).