Четверг, 5 октября 2017

Верховная рада Украины на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНИАН.

Закон был принят еще в октябре 2014 года. Срок его действия истекал 18 октября. Однако а документе указывалось, что в силу закон может вступить только после полного вывода российских войск и их военной техники из захваченного региона.

“Закон привязан не к подписи спикера, не к подписи президента, он привязан к блоку по вопросам безопасности. Если этот блок не будет выполнен, закон не вступит в силу. Мы сегодня не переголосовываем закон. Мы не вводим в действие закон. Мы даем оружие нашим дипломатам, чтобы они могли работать над продлением санкций”, – заявила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Кроме того, Рада приняла в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко законопроект об особенностях госполитики и обеспечения госсуверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. В этом документе впервые на законодательном уровне упоминается российская вооруженная агрессия в Донбассе. Как отмечается в документе, временная оккупация является нелегитимной и не предоставляет России никаких территориальных прав. За украинским государством, местными органами власти, жителями Донбасса и предприятиями сохраняются права на имущество и землю, приобретенные по законам Украины.

Против принятия этих законопроектов выступала “Радикальная партия Олега Ляшко” и ряд депутатов от “Батькивщины”. Накануне заседание Рады было прервано из-за возникшей в зале заседаний потасовки и блокирования трибуны.

В соответствии с принятым в 2014 году законом, особый порядок управления вводится на три года в тех местностях Донецкой и Луганской областей, которые “расположены по состоянию на день обретения действия этим законом в пределах района проведения АТО, определенного согласно закону Украины “О борьбе с терроризмом”. Однако в действие закон вводится только в случае прекращения военных действий.

В этих районах гарантируются право использования русского языка “в общественной и частной жизни”, а также его поддержка. Определяется порядок проведения местных выборов. Вводится особый порядок назначения глав прокуратур и судов. Эти вопросы должны решаться с участием органов местного самоуправления. Предусмотрено подписание соглашений между кабмином и иными органами центральной власти с одной стороны и местным самоуправлением с другой по вопросам экономического, социального и культурного развития районов с особым порядком управления.

Принятие такого закона было необходимо для проведения мирных переговоров, в результате которых были заключены минские соглашения.