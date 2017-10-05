Четверг, 5 октября 2017

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля

Временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного главой этого региона, назначен мэр Вологды Андрей Травников.

В четверг Городецкий приехал в Москву “по рабочим вопросам”. После визита в администрацию президента губернатор подал заявление об отставке, сообщило накануне издание “Федерал пресс”.

С 2000 года Городецкий занимал пост мэра Новосибирска. 18 марта 2014 года Городецкий был назначен исполняющим обязанности главы Новосибирской области после отставки Путиным губернатора Василия Юрченко “в связи с утратой доверия”. 14 сентября 2014 года на выборах губернатора региона Городецкого проголосовали почти 65 процентов избирателей.

46-летний Травников занимал пост мэра Вологды с ноября 2016 года. В 2014-2016 годах он был заместителем полномочного представителя Президента в Северо-западном федеральном округе. В 2012-2014 годах Травников занимал должность перввого заместителя губернатора Вологодской области.

Городецкий стал восьмым главой региона, уволенным с начала прошлой недели. До него своих постов лишились самарский губернатор Николай Меркушкин, нижегородский – Валерий Шанцев, орловский – Вадим Потомский, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Владимир Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Всего же, как ранее писали СМИ, Путин может заменить до десятка глав регионов.