Четверг, 5 октября 2017

Для массовой культуры образ президента связан прежде всего с участием… осмысление его ответственности за все, что происходит в стране, можно встретить… в городских легендах, которыми люди делятся вполне охотно… Путин – так полагают – помнит всякого, кому когда-то жал руку, даже если дело происходило лет десять назад. Кроме того, глава государства знает почти каждого – от заместителя мэра небольшого города до безымянного начальника ЖЭКа. Однако полностью отсутствует важный элемент образа – “странствующий царь”, который скрывается под покровом ночи, чтобы узнать правду… Путину нет нужды таиться, а донести до него то или иное известие можно, написав “в Москву”. Дальнобойщики особенно любят легенды о том, как кому-то однажды ответили и выделили земли или дали материнский капитал. Путин не похож ни на кого из прежних героев устного народного творчества… за его жизнью следят пристально, сам он и понятен каждому, и бесконечно далек, открыт и овеян легендами. В структуре народного сознания он занял особое место, которое еще предстоит осмыслить… Отечественные эстрада и кино, литература и театр от работы с образом самого популярного политика современности отказываются… Но рано или поздно плотину прорвет… Это будет едва ли не самое интересное, что произойдет в российской культуре в самом скором будущем. Запасемся терпением.

Михаил Бударагин, шеф-редактор газеты “Культура”. “Герой грядущего романа”

Выступление Горького положило начало 20-летнему “золотому веку” советского фольклора, когда в “Правде” печатались такие образчики социалистического реализма, как “Слава Сталину будет вечная”… в крупнейших концертных залах Москвы выступали карельские фольклорные исполнители, а казахский поэт Джамбул Джабаев фотографировался в Кремле со Сталиным. Возрожденная былина фигурировала под названием “новина”: этот неологизм означал частично поющуюся, частично исполняемую речитативом устную поэму в жанре былины, но с новой, советской тематикой… В “новинах” Ленин играет роль “дедушки”, а Сталин – “отца” народов Советского Союза. Вообще, “отец” – одно из наиболее распространенных обращений к Сталину в фольклоре…

А во Кремле живет – там наш отец родной,

Ой, отец родной да Сталин дорогой.

Ой, его глазочки-то как искриночки,

На волосах сияют золотиночки.

Ой, у его шелкова да бородушка,

Да у его мудрая-то головушка.

Как от его мудрой-то головушки

Везде растут все фабрики да заводушки,

А по деревенькам растут – колхозушки.

Ян Плампер, историк, научный сотрудник Института Макса Планка (Берлин). “Грузин Коба или “отец народов”?”