Пятница, 6 октября 2017

Стоимость дизайн-проекта трехкомнатной квартиры

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры – дело непростое. Сложность заключается в том, что все три комнаты оформляются с сохранением единого стиля. Справиться с такой задачей под силу только профессионалу. Но когда заказывают дизайн проект квартиры, цены – это первое, на что обращают внимание. Профессиональный план ремонта хотят получить недорого. Ведь основные средства приготовлены для закупки строительных материалов, предметов мебели, элементов декора. Кроме того, еще нужно оплатить труды рабочей бригады при наличии таковой. И здесь важно не ошибиться. Средняя цена дизайн-проекта квартиры обычно не превышает 8% от стоимости ремонта. Именно на такую сумму и нужно рассчитывать.

Из чего складывается стоимость дизайн-проекта

1. Площадь квартиры

При формировании стоимости дизайн-проекта за основу берется один квадратный метр, поэтому логично, что дизайн-проект для трехкомнатной квартиры обойдется дороже, чем для однокомнатной.

2. Количество оказываемых услуг

Итак, в отношении одного квадратного метра можно выполнить абсолютно разные действия. На нем можно поставить или убрать перегородку, выполнить замеры или подобрать предметы мебели. Вот от количества подобных манипуляций и будет зависеть окончательная цена за кв. м.

3. Качество оказываемых услуг

Если вы сотрудничаете со студентом, то его услуги обойдутся вам недорого. Однако такая экономия может выйти боком. И дело здесь не только в недостатке опыта и знаний. Профессиональные дизайнеры работают напрямую с производителями строительных материалов и предметов интерьера. Вы получите скидки, которые не сможет вам предоставить ни один новичок. Таким образом, профессиональный дизайн интерьера по факту окажется дешевле первоначально заявленной стоимости.

Трехкомнатная квартира обладает достаточным пространством для реализации в ней самых оригинальных и интересных идей. Сегодня в Москве заказать дизайн-проект можно в хорошей профессиональной студии. Потратить 5%-8% от стоимости ремонта – это совсем немного по сравнению с возможностью неудачного результата. Составление дизайн-проекта исключает таковой.

Дизайн-проект трехкомнатных квартир связан с рядом сложностей. Сохранить единство атмосферы для всех трех комнат под силу лишь профессионалам. Приходится уделять пристальное внимание зонированию, освещению и декорированию квартиры. Однако именно трехкомнатная квартира позволяет воплотить все разнообразие современных идей и новинок.