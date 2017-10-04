Среда, 4 октября 2017

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, отбывающий срок 8 лет 8 месяцев строгого режима по делам о подготовке мятежа и экстремизме, переведен из СИЗО-1 в Самаре в одну из больниц города. Об этом сообщает “Открытая Россия” со ссылкой на Сергея Орлова, адвоката политзека.

Из-за контузии, пояснил юрист, 69-летнего Квачкова беспокоят головные боли и повышенное давление. На госпитализации политзека настояли адвокаты. В какую именно больницу перевели полковника, Орлов не пояснил. В Самаре наряду с гражданскими больницами есть и две фсиновские – областная соматическая больница и медсанчасть № 63.

В понедельник, также передает ОР, двое самарских и один мордовский правозащитник направили в Верховный суд апелляции на приговор по третьему делу Квачкова. Лидер самарского движения “Гражданская инициатива” Наталья Баранова заметила: “На первом же судебном заседании (по существу дела. – Ред.) 14 декабря 2016 года прокурор Дмитрий Авдеенко признал, что есть основания закрыть дело против Квачкова. Но для приличия надо хотя бы сделать видимость судебного разбирательства. Эти слова прокурора зафиксированы на диктофоны присутствовавших в зале”.

Приговор по третьему делу Квачкова вынесла 18 августа коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) в составе Александра Леднева (председательствующий), Руслана Прыткова и Андрея Баландина. Политзек был осужден к полуторагодовому сроку. С учетом частичного сложения этого срока с неотбытой частью назначенного по второму делу восьмилетнего, истекавшего в декабре 2018 года, итоговый срок ему назначили равный двум годам считая от дня оглашения приговора. Таким образом, освобождение Квачкова оказалось отложено почти на восемь месяцев.

В качестве дополнительного наказания политзеку дали год ограничения свободы после выхода из колонии.

Квачков был объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Первоначально ему вменялась часть 1 статьи 205.5 (публичные призывы к терроризму), однако 4 августа в прениях прокурор Авдеенко попросил переквалифицировать дело. Для подсудимого обвинитель требовал три года колонии.

Сам Квачков вину не признал. Адвокаты Орлов и Андрей Виканов настаивали на оправдательном приговоре.

Поводом к возбуждению дела стала публикация на YouTube видеообращения Квачкова, записанного на мобильник в июне 2015 года в ИК-5 строгого режима для бывших силовиков в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии. По информации “Граней”, речь идет о ролике, известном под названием “Комментарии полковника Квачкова о положении русских националистов в тюрьмах”. Как сообщалось, другой заключенный колонии переслал файл по почте сторонникам Квачкова, а те опубликовали видео в интернете.

Следствие вело УФСБ по Мордовии. Кто именно поместил файл, силовики не выяснили. Был ли установлен и привлечен к ответственности заключенный ИК-5, переславший, согласно фабуле дела, видео сторонникам полковника, не сообщалось.

Процесс Квачкова в январе был прерван почти на полгода, после того как 20 января с показаниями выступили эксперты, привлеченные защитой, – политологи Степан Сулакшин и Андрей Савельев. Просмотрев видеообращение политзека, они указали, что призывов к терроризму в нем нет. После этого судьи назначили в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте новое исследование взамен проведенного по запросу ФСБ Мордовской лабораторией судебных экспертиз.

Повторная экспертиза не усмотрела в видеообращении Квачкова призывов к терроризму. Как можно предположить, именно результаты нового исследования и стали причиной того, что Авдеенко попросил о переквалификации дела.

По второму делу Квачков был задержан в декабре 2010 года, на другой день после полного оправдания по делу о покушении на олигарха Анатолия Чубайса. В 2013-м отставного полковника объявили виновным по части 1 статьи 30 – статье 279 УК (подготовка вооруженного мятежа). Как утверждалось, активисты возглавляемого Квачковым “Народного ополчения имени Минина и Пожарского” планировали захватить власть в городе Коврове Владимирской области, а оттуда двинуться на Москву. Сам политзек заявил, что готовил партизан на случай войны с иностранным агрессором. В то же время в суде он отстаивал право на восстание.

В мордовской ИК-5 на политзека регулярно налагали взыскания по надуманным поводам. Его неоднократно помещали в ШИЗО, затем перевели в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а в августе 2015 года отправили в ПКТ (помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму колонии). В самарский СИЗО-1 он был отправлен на время суда и должен оставаться там до рассмотрения апелляции.