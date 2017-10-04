Среда, 4 октября 2017

Мосгорсуд отменил решение о 20-суточном административном аресте Леонида Волкова, начальника федерального избирательного штаба Алексея Навального. Об этом сообщил в своем твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Как позволяет заключить его твит, дело Волкова было сочтено неподсудным Савеловскому райсуду Москвы, который арестовал функционера. Протокол направляют на рассмотрение в Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода. Заседание назначено на 9 октября.

“Сижу в суде уже полтора часа, жду копию постановления (все еще). Без нее не заберу паспорт, который остался в спецприемнике, – написал после заседания Волков. – Не исключаю, что приеду в спецприемник за паспортом и сразу уеду с конвоем в Нижний Новгород, ничему сегодня не удивлюсь”.

Около 17 часов директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов сообщил, что Волкова вновь задержали и доставили в отдел полиции “Преображенский”. “На Леонида Волкова составляют протокол за организацию мероприятий 07 октября”, – сообщил позже Рубанов.

Функционера арестовали во вторник, объявив виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов). В знак протеста Волков объявил голодовку. “Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию”, – написал он в твиттере перед отправкой в спецприемник.

Протокол на Волкова оформили за агитацию к нижегородскому митингу с участием Навального, намеченный на 29 сентября. Акция получила согласование, однако в последний момент оно было отозвано. Утром 29-го числа Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний.

Сцену и аппаратуру в Нижнем Новгороде демонтировали под контролем силовиков. Волков, прибывший в Нижний Новгород, подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, однако сам был задержан вместе с тремя местными функционерами штаба. Вечером того же дня Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили.

В четверг судья Нижегородского райсуда Глеб Свешников оштрафовал по части 1 статьи 20.2 задержанных вместе с Волковым координатора регионального штаба Анну Петкогло на 20 тысяч рублей, а активиста Никиту Павлова – на 15 тысяч.

На месте сорванного митинга собрались больше 500 протестующих. Они попытались провести шествие, однако полиция им помешала. Семеро оппозиционеров были задержаны. В понедельник двух из них – Станислава Дмитриевского и Дмитрия Калинычева – арестовали на 14 и 12 суток соответственно по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Сам Навальный 2 октября, как и Волков на другой день, получил 20 суток ареста по той же части 8 статьи 20.2 за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде.

После суда политик выступил с призывом выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина.