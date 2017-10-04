Среда, 4 октября 2017

Вахитовский райсуд Казани прекратил дело об экстремизме, возбужденное против татарского писателя Айдара Халима. Об этом сообщают “Idel.Реалии” со ссылкой на адвоката “Агоры” Раушанию Камалову, представляющую интересы литератора.

Причина закрытия дела в публикации не поясняется. В частности, не понятно, прекращено ли оно по реабилитирующему основанию или нет.

75-летнему Халиму, жителю Набережных Челнов, вменялась часть 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной ненависти). Поводом к возбуждению дела стало выступление писателя 11 октября 2014 года в татарской столице на митинге в ежегодный День памяти, посвященный защитникам Казанского ханства, которые погибли в 1552 году при его захвате Россией. Как утверждалось, в своей менее чем 4-минутной речи на татарском языке Халим допустил некие эмоциональные высказывания в адрес “группы лиц, выделяемых по признакам национальности (русские)”, упомянув и Владимира Путина.

По информации имперского сайта Regnum, Халим напомнил свой тезис о “биологической смерти русских”, сформулированный в книге “Убить империю!” (1997). “Я и сейчас от этих слов не отказываюсь, – передавал сайт слова писателя. – И посмотрите, что случилось: русские теперь сами находятся в таком же положении, как татары, они на себе испытывают все те же унижения, что и татары, потому что спасение русских возможно только после избавления от Путина. Я всем это говорю, своим друзьям и русским знакомым: пусть Россия избавится от Путина!”

Дело против Халима было возбуждено осенью 2015 года. Оно находилось в производстве следователя 1-го отдела татарского главка СКР по расследованию особо важных дел Галины Королевой. О завершении следствия стало известно в апреле 2016-го. Однако в следующем месяце прокурор Татарии Ильдус Нафиков вернул дело в СКР.

Информация о дальнейших этапах производства по делу не публиковалась, по крайней мере на русском языке.

Адвокат Камалова настаивала, что “никакого умысла на оскорбление какой-либо национальности или разжигание розни у писателя не было”.

30 мая нынешнего года судья Набережночелнинского горсуда Камиль Багаутдинов по иску зампрокурора Татарии Марата Долгова объявил книгу “Убить империю!” экстремистским материалом. Как можно предположить, решение не обжаловалось – во всяком случае, уже 11 августа Минюст включил это сочинение в соответствующий список под № 4196.

Халим – уроженец Башкирии. Ранее он писал не только на родном татарском, но и на башкирском языке. Автор нескольких десятков книг стихов и прозы, ряда драматических произведений. Выступает как публицист.

В 1997-2001 годах Халим возглавлял Милли меджлис (Национальное собрание) татарского народа. Нынешняя глава Милли меджлиса, писательница Фаузия Байрамова, также живущая в Набережных Челнах, получила уже два условных срока по части 1 статьи 282 УК.

21 октября 2015 года в Елабуге силовики незаконно сорвали встречу активистов Всетатарского общественного центра с Халимом, который приехал представить свою новую книгу. Участники встречи, за исключением самого писателя и других людей старшего возраста, были задержаны. Позже в тот же день, однако, всех освободили без оформления протоколов.