Среда, 4 октября 2017

Президент Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Потомский назначен заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.

Потомский был назначен на должность губернатора Орловской области в феврале 2014 года. До этого он был депутатом Госдумы от КПРФ. В 2012 был Потомский был кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Брянской области.

Потомский стал седьмым главой региона, уволенным с начала прошлой недели. До него своих постов лишились самарский губернатор Николай Меркушкин, нижегородский – Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Владимир Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Всего же, как ранее писали СМИ, Путин может заменить до десятка глав регионов.